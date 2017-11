Comencen les obres per reasfaltar el tram de l'autovia A2 entre Lleida i Esparreguera

El ministeri de Foment ha anunciat l'inici de les obres de reasfaltat de l'autovia A, entre Lleida i Esparreguera. Es tracta ben bé de posar una nova capa d'asfalt per tal de millorar les condicions de circulació en una carrretera que un alts nivell de trànsit.

Per aquesta carretera hi arriben a passar uns 40.000 vehicles diaris, dels que més de 8.000 són camions. En aquests moments, el ferm es troba deteriorat, justament pel gran pas de vehicles que hi ha, segons han explicat fonts del mateix ministeri. Les obres tenen un pressupost que de 16 milions d'euros.

"Les obres han de permetre aconseguir una adequada adherència dels pneumàtics al nou ferm", segons han explicat fonts del mateix ministeri. Les obres es faran entre dilluns i dijous, de manera ininterrumpuda, durant les 24 hores. La invervenció és de 1.145.000 m2 de superfície, amb un gruix de 3 centímetres.

En el tram de la dreta de cada sentit de la marxa, el més utilitzat pls camions, es farà una intervenció més important, amb un sanejament del ferm d'uns 15 centímetres de profunditat. Aquesta part de l'obra té una longitud de 79,3 quilòmetres