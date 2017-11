Igualada programa dos dies de rutes pels espais modernistes

Després de la bona acollida de les visites guiades i gratuïtes a la Igualada Modernista que es van dur a terme durant la darrera festa major a iniciativa del departament de Promoció Cultural de l'Ajuntament, aquesta tardor se'n farà una reedició. Tots els que no en van poder gaudir en tindran una nova oportunitat divendres, 10, i dissabte, 11 de novembre, a les 10 del matí. Aquesta ruta, per a la qual no cal inscripció prèvia i que serà conduïda per l'historiador David Martínez, arrencarà a la plaça de l'Ajuntament i recorrerà espais com ara cal Monets, cal Ratés, ca la Mamita, la pastisseria Targarona i la pastisseria Pla.