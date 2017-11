Masquefa obre la pista de l'institut a l'ús públic durant l'horari no lectiu

am

Vista de la pista poliesportiva de l´institut am

L'Ajuntament i l'institut de Masquefa han arribat a un acord per obrir a tots els veïns l'ús de la pista esportiva exterior del centre en horari no lectiu. A partir d'avui tots els qui hi vulguin fer pràctica esportiva la podran utilitzar lliurement entre setmana, de la 3 de la tarda a les 11 de la nit, i durant els caps de setmana i festius, de les 10 del matí a les 11 de la nit.

La instal·lació ha estat sotmesa a diversos treballs d'arranjament al llarg de les darreres setmanes per garantir la seguretat de les persones que en facin ús i per limitar l'entrada a l'edifici de l'institut quan aquest estigui tancat.

El regidor d'Esports, Enrique Gómez, ha posat en relleu que amb aquest acord s'aconsegueix «convertir una pista d'un centre educatiu en una pista pública perquè la pugui utilitzar tothom un cop acaben les classes». Gómez explica que «s'ha adequat un segon accés a les pistes perquè quedin obertes, però, alhora, es garanteixi la seguretat de l'edifici».