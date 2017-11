El Rec.0 d'Igualada se suma a l'aturada general i ajorna un dia la seva inauguració

El festival de moda igualadí Rec.0 ha anunciat a través de les xarxes socials que se suma a l'aturada general del dimecres 8 de novembre i, per tant, ajornarà un dia la seva inauguració. El certamen havia d'obrir portes aquest dimecres, però finalment ho farà dijous, i s'allargarà fins dissabte. En una piulada al Twitter, els organitzadors del Recstores comuniquen que "ens sumem a l'aturada del dimecres 8 de novembre i obrirem a partir de dijous amb total normalitat".

El Rec.016 tornarà a transformar l'antic barri de les adoberies d'Igualada en un gran espai de moda efímer. En aquesta nova edició hi haurà més d'un centenar de marques que s'instal·laran en cinquanta espais industrials durant tres dies.

Algunes de les marques que participaran per primer cop al festival Rec.0 seran Reebook, Quicksilver, Boboli, DC o Furest. L'objectiu del festival és barrejar la moda internacional amb la local. També creix el 'Rec Pop Up Day Estrella Day', que cada dia oferirà sis noves marques o dissenyadors. Alguns dels dissenyadors que passaran per aquest espai són Maria Roch, Comillo de Morsa o Bless the Mess.

L'oferta de moda, eix principal del Rec.0, es completarà amb una programació cultural gratuïta amb una quinzena de concerts i una oferta gastronòmica amb un total de 32 'food trucks' i 'pop up' bars.



FGC promou l'ús del transport públic per visitar el Rec.016



Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) col·labora un cop més amb el Rec.0 Experimental Stores d'Igualada, i tots els visitants que arribin al festival amb la línia R6 de Ferrocarrils podran gaudir d'un refresc de regal i d'una entrada gratuïta al Museu de la Pell d´Igualada. FGC promou així l'ús del transport públic per visitar el Rec.016 "de forma còmoda i responsable amb el medi ambient". La xarxa de transport d'FGC apropa els usuaris a diferents espais d'interès alhora que disminueix la dependència del vehicle privat i promou un estil de vida més saludable, segons informa la companyia en un comunicat.