Calaf constitueix el nou Consell dels Infants per fomentar la participació

Calaf ha constituït el setè Consell Municipal d'Infants, vigent per al curs 2017-2018. La regidora d'Ensenyament del consistori calafí, Montserrat Isern, considera que per a una població com Calaf és important que hi hagi òrgans de participació, també per als escolars. «És necessari, va dir, perquè doneu la vostra opinió, per ajudar-nos a complir aquelles coses que de vegades passen per alt. Per què el Consell Municipal d'Infants sou importants al nostre poble».

Enguany, els tres participants que han deixat el Consell, perquè han començat a estudiar a l'institut, són Sergi Catalán Bejarano, Abu Bakar Barry, Berta Molina Olvera, Eric Camaposada Moreno. I els relleus, Paula Ripoll Salsench, Marta Agulló Ferrer, Nil Solà Martí i Aranxa Barbero Cerro.