Igualada recupera un espai públic al barri de Sant Agustí

El barri de Sant Agustí d'Igualada recupera diumenge la plaça Castells, un cop enllestida la seva reforma integral. A les 12 del migdia s'oferiran activitats d'animació per als veïns i les famílies i alumnes de l'Escola Pia que hi vulguin participar. Aquesta setmana s'estan enllestint els darrers detalls, com ara mobiliari urbà, enjardinament i il·luminació, abans de l'obertura definitiva.

Aquests treballs s'han dut a terme en dues fases. La primera, l'any passat, va reordenar la circulació al seu voltant, va eliminar el trànsit de vehicles de davant de l'Escola Pia i va fer accessibles tant les voreres de la plaça com les del carrer Portal. La segona, que ara ha finalitzat, «ha refet totalment el seu interior, s'ha reforçat l'arbrat, millorat el reg i l'enjardinament, substituït el paviment existent, reorganitzat l'enllumenat, i s'hi han afegit llums led i s'ha millorat la il·luminació de la històrica façana de l'escola, s'ha eliminat una de les dues fonts actuals, renovat els bancs, construït una petita graderia de formigó i s'hi ha instal·lat una nova zona de jocs infantils», segons han explicat fonts municipals.

També s'ha aprofitat aquesta actuació per ampliar la capacitat del clavegueram existent i millorar el drenatge de la plaça els dies de pluja. La inversió total per reformar aquest històric espai de la capital de l'Anoia ha estat d'uns 450.000 euros.

La plaça Castells es va formar a la confluència de l'edifici de l'antic convent dels Agustins amb la cruïlla de camins entre el carrer de Sant Agustí i les rambles.