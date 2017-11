L'Ajuntament d'Igualada se suma a la vaga general del 8 de novembre

L'Ajuntament d'Igualada, com els de la majoria de capitals de la Catalunya Central, ha decidit adherir-se a la convocatòria de vaga general prevista per aquest dimecres 8 de novembre. El govern municipal ha suspès tota l'activitat prevista per tal de sumar-se a les mobilitzacions de suport als presos polítics i exigir-ne la seva llibertat. Per altra banda, tots els serveis municipals de l'Ajuntament obriran amb serveis mínims.