Arrenca la 17a edició del Rec.0 d'Igualada amb la mirada posada a la situació política de Catalunya

El festival de moda Rec.016 d'Igualada ha obert portes aquest dijous una edició més curta del que és habitual, ja que l'organització del certamen es va adherir a la convocatòria de vaga general del 8 de novembre. Un dels organitzadors, Ricard Vila, ha explicat a l'ACN que no saben si aquest fet influirà en el volum de públic –habitualment és d'unes 120.000 persones-, però considera que "no podem obviar la situació que viu el país, ens hi hem d'adaptar i, sobretot, respectar-la". Enguany el certamen acull un centenar de marques, entre grans multinacionals i dissenyadors emergents, una trentena de 'food trucks' i una quinzena de concerts. L'esperit del Rec.0 continua sent donar a conèixer el barri adober de la capital de l'Anoia i "omplir-lo de vida durant tot l'any".

Els organitzadors del Rec.0 es van adherir aquest dimecres a la convocatòria de vaga general del 8 de novembre, de manera que el certamen ha obert portes un dia més tard del que és habitual. Aquest fet, sumat a la gran manifestació que hi ha convocada dissabte a Barcelona, pot afectar a l'afluència de visitants a la capital de l'Anoia. Segons ha explicat a l'ACN un dels organitzadors i creatius del Rec.0, Ricard Vila, habitualment el festival rep al voltant de 120.000 persones, "però en aquesta edició de tres dies no sabem si la gent es concentrarà més o serem una mica menys".

La dissetena edició el festival compta amb un centenar de marques i dissenyadors de moda, que estan repartits en quatre grans zones del barri del Rec. Els organitzadors han pensat un circuit urbà i obert a tothom, on es combina el patrimoni industrial amb la creativitat dels espais i les marques de moda. Com ha fet des dels seus inicis, el festival barreja les grans marques amb els dissenyadors emergents, ja que, tal com ha explicat Vila, "veiem molt interessant promocionar dissenyadors que creen i fabriquen les peces ells mateixos". Alhora, ha dit Vila, "els dissenyadors poden gaudir del tracte directe amb els seus clients i veure si allò que fan encaixa o no. Per tant, és una proposta interessant per les dues parts".

Una de les marques emergents que fa cinc edicions que participa al Rec.0 és la barcelonina Colmillo de Morsa. La seva directora creativa, Elisabet Vallecillo, ha explicat que el festival igualadí els ha ajudat a donar-se a conèixer entre el gran públic i, al mateix temps, "ens permet donar sortida a l'estoc d'altres temporades". De la mateixa opinió és Paula Boadas, dissenyadora de la marca Ssic and Paul, que considera que "el Rec.0 és molt positiu per donar-se a conèixer i treure estocs".

Els joves dissenyadors, molts dels quals també desfilen a la passarel·la 080, coincideixen a afirmar que el festival de la capital de l'Anoia també els va molt bé per tenir un contacte directe amb el client. Precisament, Boadas ha dit que aquest contacte "et permet parlar amb la clienta final, veure què necessita, si li agrada el què fas i què pots fer per la propera col·lecció". De la seva banda, Elisenda Oms i Elisabet Carlota, de la marca Carlota Oms, creuen que el Rec.0 les ha ajudat a agafar "embranzida" i veuen molt important que "les pimes que hi ha a Catalunya es recolzin perquè això és el que realment ens dona força".

Algunes de les grans marques de moda que participen al Rec.016 són Levi's, Adidas, Mango, Camper, Lacoste o Reebok, mentre que el disseny independent arriba de la mà de noms com Costalamel, Colmillo de Morsa, Maria Roch, Lost Wolf o Bless the Mess. A més, el festival acull dissenyadors catalans més consolidats com Txell Miras, Míriam Ponsa, Josep Abril o David Valls.

L'oferta de moda, eix principal del Rec.0, es completa amb una programació cultural gratuïta i un oferta gastronòmica. En l'apartat musical, hi haurà dos escenaris on hi passaran grups com Shadow Sessions o els igualadins Ariadna Muntané i Black Kiss Superstar. A més, també hi haurà presentacions de llibres, projeccions audiovisuals i dansa en diferents espais del circuit. La gastronomia torna amb el festival 'Rec Street Food', que compta amb una trentena de 'food trucks' que oferiran cuines d'arreu del món.