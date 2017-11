La colla dels Moixiganguers ja ha fet més de 100 castells de 8

La colla castellera els Moixiganguers d'Igualada han aconseguit superar una xifra significativa en la seva història: el cap de setmana passat van aixecar el castell de 8 que feia el número 100. Ho va aconseguir en una actuació a Ter-rassa.

Els igualadins van arribar a aquest registre després d'una nova tripleta, la sisena d'aquest 2017, i a falta d'una diada per acabar la temporada arrodoneixen «un any excel·lent», en boca dels actuals responsables de l'entitat, perquè han fet «més castells de 8 que mai i no hi hagut ni una sola caiguda» en les nombroses actuacions que s'han fet.

Fa deu dies, a Igualada, van pujar un graó més en la consolidació com a colla de 8, i van aixecar el 5 de 8. Aquesta és una construcció ja de molta complexitat que els obre les portes a fer castells de 9 pisos. De fet, aquest és el gran objectiu per a la propera temporada.

Es van presentar a la jornada castellera de Terrassa amb l'objectiu inicial de poder aixecar dos castells de 8, però van anar més enllà. L'objectiu de sortida va ser la torre de 8 amb folre, un valor segur aquesta temporada i que han descarregat 8 vegades. La torre, que tenia algunes novetats al folre, la van completar amb solvència i es convertia en la 99a aleta de 8 pisos que aconseguien els morats. En segona ronda, els igualadins van optar pel 3 de 8, un castell molt sòlid al llarg del 2017 però especialment celebrat aquest cop, perquè es convertia en la construcció de 8 pisos número 100 d'ençà que la colla va estrenar-se a la categoria per la festa major del 2010. En concret, i entre la torre, el 3, el 4 i el 5 de 8, durant aquests 7 anys els Moixiganguers han descarregat 92 castells de 8 pisos; i 8 vegades han quedat només carregats.