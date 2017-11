L'Anoia es coordina per commemorar el Dia per l'Eliminació de la Violència contra les Dones

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD) organitza i coordina les activitats de commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. L'agenda es distribuirà en diferents equipaments municipals i es podrà consultar a la pàgina web de la mancomunitat www.micod.cat i també als webs dels diversos ajuntaments.

Entre les activitats hi ha exposicions, tallers per a joves sobre prevenció de violències masclistes, un taller per a dones de defensa personal, cinema, xerrades i tallers per a infants amb perspectiva de gènere, entre d'altres.

També s'iniciarà el Procés Participatiu de Salut i Dones, que convida dones de totes les edats a debatre sobre temes d'interès per a la població femenina. La campanya d'aquest any gira entorn de la necessitat d'identificar la violència masclista. En un díptic s'expliquen les tres fases d'un procés: acumulació de tensió, esclat de la violència i la reconciliació.