El món del vi té una cita dissabte a Igualada organitzada pel comerç local

Igualada es prepara per un dies de molt protagonisme comercial, amb les botigues efímeres del Rec i l'Slow Shopping, i un colofó final amb la Gran Festa del Vi, que enguany celebra la seva sisena edició dissabte, dia 11, entre les 12 del migdia i les 11 de la nit. Els organitzadors, Igualada Comerç, asseguren que «la ciutat tornarà a gaudir dels millors productors de vins de proximitat i altres productes gastronòmics de la comarca com a protagonistes».

Els 16 cellers que formaran part de la 6a edició de la Gran Festa del Vi d'Igualada seran Can Feixes-Huguet, Can Vich, Duran y Galan, Bohigas, El Cep, Muscàndia, Mas Codina, Urpina i Muntanyola d'Ampans, Bodegues Puiggròs, Parés Baltà, Celler Can Casals, Cellers Torroné, Rendé Masdéu, Casa Berger, Entrebosc i Caves Jaume Llopart. Vins que es prendran amb productes de Xarcuteria Ibáñez, Pastisseria Targarona, Làctics La Tossa, Peixos Dueñas, De Bona Pasta i Fidel Serra.

La festa gastronòmica es complementa amb actuacions musicals. A les 7 de l tarda, tindrà lloc el concert del grup de versions jazz Brook i a les 9 de la nit actuarà el grup igualadí JoKB, que oferirà un espectacle en format acústic.

Una de les iniciatives que se sumen a les degustacions a la Rambla serà el Tast'l Comerç, una proposta de dinamització comercial on diferents cellers ofereixen tastos de vins als comerços d'Igualada Comerç. Es tracta d'una acció que vol apropar el consumidor a les botigues, i fidelitzar-lo mentre degusta un dels vins participants de La Gran Festa del Vi.

La festa té lloc dissabte, però les activitats relacionades amb el món del vi ja van començar ahir, dimecres. Avui hi haurà tast del Celler Puiggrós a Modes Llucià i demà es podrà degustar el cava Duran Galan a Valls Òptics i, a les vuit del vespre, el celler Can Vich portarà els seus vins a la llibreria l'Aqualata.

Un dels objectius principals de La Gran Festa del Vi és la dinamització de les botigues de la ciutat i que La Gran Festa del Vi repercuteixi en les vendes de comerç local. Com en altres edicions, la festa coincidirà amb altres iniciatives que potencien el petit comerç, com és l'Igualada Slow Shopping, on els establiments d'Igualada Comerç ofereixen descomptes extres durant 4 dies.

Com a novetat d'enguany dissabte, 11 de novembre, de 10 a 21 hores, tindrà lloc el Made.IGD Slowshopping. Per tal de promoure el comerç de proximitat, coincidint amb La Gran Festa del Vi i el REC.0 Experimental Stores, l' slowshopping es desplaçarà al pati del Museu de la Pell d'Igualada.