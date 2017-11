L'Ajuntament de Calaf beca 50 joves perquè puguin fer esport al municipi

L'Ajuntament de Calaf beca 50 joves del municipi perquè puguin fer esport. L'objectiu, segons fonts properes a l'equip de govern «és garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'esport de nens i joves». En total s'han pogut becar 50 sol·licitants amb una ajuda que representa el 35% o el 65% de l'import de l'activitat.

L'import destinat a aquests ajuts ascendeix als 6.903.95 euros, 654,65 euros més que fa un any. El seu cost és finançat per la Diputació de Barcelona, que aporta 4.000 euros, mentre que l'Ajuntament de Calaf hi destina 3.827,03 euros.