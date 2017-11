El Rec d'Igualada obre les adoberies amb 100 marques

El Rec.016, que se celebra des d'ahir i fins demà a Igualada va obrir portes amb bones espectatives. Més de 100 marques de primer nivell són presents a les botigues efímeres muntades a les velles adoberies del Rec.

Tot i que el festival de moda Igualadí era previst que s'iniciés el dimecres 8 de novembre, l'organització va decidir posposar l'inici del festival a causa de la jornada de vaga que hi va haver a Catalu-nya dimecres passat.

A més, el festival de moda es complementa amb una oferta d'oci i gastronomia amb diverses actuacions, concerts, sessions de discjòqueis i la presència del Rec Street Food, on diverses parades de menjar en food trucks donen l'oportunitat al visitant de descobrir nous sabors i experiències culinàries. Una de les novetats és la presència d'una zona de pàrquing a prop de la zona universitària amb busos llançadora que apropen els visitants al Rec016.

La fira és un motiu d'orgull per reivindicar el passat industrial del barri del Rec per part dels Igualadins. L'igualadí Carles Berloso comenta que «en les primeres edicions venia majoritàriament gent de la vora però ara ve gent de tot Catalunya i inclús amics d'Aragó, la qual cosa és un motiu d'orgull». Per la seva banda, Jordi Galarza afegeix que «el Rec és molt bo per a l'economia d'Igualada i mostra la ciutat a molta gent».

La presència de clients de fora de la ciutat, vinguda expressament per gaudir del festival amb totes les seves botigues i activitats, és un dels motius de l'eclosió i l'èxit d'aquesta fira. La valoració del festival de gent de fora de la capital de l'Anoia és positiva entre els que prenen part dels tres dies de botigues efímeres. En aquest sentit, Sara Colomer, que ahir era a Igualada i venia des de Roda de Ter, comentava «venim gairebé cada edició que fan, és molt entretinguda amb molta varietat de marques per mirar».

Una de les noies presents en els punts d'informació, Diana Rius, explicava «hi ha força gent tot i ser dia laborable, i m'expliquen que els agrada molt com està muntat el festival» i assenyalava també que «crec que l'èxit està en el fet que és un format original de festival de moda».

Dins de l'organització del Rec016, la valoració d'aquesta jornada inaugural del festival és molt positiva, com comenta Marina Iglesias, una de les organitzadores: «L'afluència de públic que tenim fins ara és la pròpia de la d'una jornada inaugural, estem molt contents de l'arrencada». Iglesias afegia que «és l'edició més ambiciosa i amb més marques que hem fet fins ara».

Aquest festival que se celebra al barri del Rec es va iniciar l'any 2009 i es fa dos cops l'any, estiu i hivern. És considerat un referent de la venda de roba outlet a Catalunya. Centenars de persones hi acudeixen en cada edició animades a gaudir de les compres, la gastronomia i l'oci per passar una estona agradable en un ambient familiar.