El Suprem anul·la l'acord municipal que declarava Piera «territori català lliure»

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat un acord de l'Ajuntament de Piera (Anoia) en el que es proclamava "territori català lliure" en virtut que la normativa espanyola tenia "vigència provisional", i a l'espera que el Parlament proclamés la independència.

En la sentència, la secció cinquena de la sala contenciós administrativa del TSJC estableix la nul·litat de l'acord aprovat a l'octubre del 2012 pel ple de Piera que declarava aquest municipi "territori català lliure", pel seu caràcter jurídic, encara que manté vigent altres punts del text més simbòlics.

El TSJC sosté en la seva resolució que la mera subscripció d'un "enunciat inconstitucional" no és una circumstància "que per si sola permeti una fiscalització judicial".

Això no obstant, anul·la la majoria de la resolució perquè conclou que el text podria haver tingut efectes jurídics contraris a la llei.

L'Ajuntament de Piera va al·legar que el contingut del seu acord estava protegit per la llibertat ideològica, davant la qual cosa el TSJC estima parcialment els seus plantejaments, en entendre que una part de la resolució anul·lada conté peticions a diverses institucions que entren dins de l'expressió política, sense efectes jurídics.

En canvi, l'alt tribunal català ha decidit que les parts de l'acord en les quals es declara la independència del municipi respecte de la resta d'Espanya han de ser considerades nul·les per incloure una "declaració formal que es projecta en l'estatut jurídic de persones i institucions."

L'Ajuntament de Piera, governat en aquell moment per Jaume S. Guixà (CiU), va adoptar l'acord impugnat en el ple del 30 d'octubre del 2012 i la Delegació del Govern de Catalunya ho va denunciar per incloure la declaració del municipi com a territori independent i va demanar la seva anul·lació.