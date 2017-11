Calaf organitza un mercat d'intercanvi a partir de material cedit

Calaf celebra la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i Calaf amb un mercat d'intercanvi que es farà el 18 de novembre per reutilitzar els objectes i reduir la quantitat de residus que es generen. En concret, s'intercanviaran llibres, joguines i roba que els calafins entregaran, de manera voluntària, a l'Ajuntament durant els propers dies. La setmana en l'àmbit català va del 18 al dia 26.

L'Ajuntament recull roba, joguines i llibres que es tinguin a casa per poder fer aquest mercat. L'horari serà de 11 del matí a les 2 del migdia a l'Ajuntament. Aquesta setmana ja ha començat la recollida. Els calafins, per cada objecte donat, reben de 1 a 5 Calapunts, que serviran com a moneda per aconseguir nous objectes el dia del mercat.

Els materials han de complir uns requisits mínims per ser acceptats, com per exemple, que estiguin en bon estat. En el cas dels llibres, han de ser en català, castellà o anglès i no superar els 30 anys d'antiguitat. Tampoc s'admetran llibres acadèmics, manuals, guies o llibres de text.

Es pot lliurar roba de diverses talles, de nadons a adults, però no s'admetrà ni roba interior o de la llar ni sabates. Cada persona podrà portar un màxim de 10 peces de roba, que haurà d'estar sense taques ni forats, a més d'estar ben cosida.

Les joguines poden ser diverses, des de nines o puzzles fins a jocs de construcció o tricicles. En cap cas s'admetran joguines de caire bèl·lic, ni tampoc peluixos ni publicitàries. S'ha de garantir el funcionament.