Els joves d'Òdena s'han dotat d'un pla per fer millor les activitats

Reunió dels joves per elaborar el pla agencies

Òdena estrena un nou Pla Local de Joventut, una eina que recull les principals polítiques i accions en matèria de joventut impulsades per l'ajuntament i que es desenvoluparan en el període d'anys que va del 2017-2020. Previ al pla es va fer una diagnosi per saber quines eren les prioritats i necessitats dels joves i el pla s'ha elaborat amb la participació dels interessats.

Per fer el pla es va crear un grup motor on estaven representades les diferents associacions i moviments juvenils del municipi (Konkatrons, joves de les masies, pubillatge, espai jove del nucli, de l'Espelt i del Pla de la Masia, entre altres) i professionals en la matèria de joventut (metgessa d'Òdena, coordinadora IES Pere Vives, tècnic d'esport, de cultura, de joventut d'Òdena, directora del centre Avancem, entre d'altres).

El pla s'ha dividit en tres eixos. El de cohesió social i vertebració del territori proposa desenvolupar el programa del Parc de Nadal, la Setmana de la Joventut i la Batucada, i es contempla que s'han de fer algunes accions com «oferir transport entre els diferents nuclis en les festes, potenciar activitats i esdeveniments on participin els joves dels diversos nuclis i oferir als joves una activitat engrescadora i de cohesió».

Pel que fa l'eix de participació, es van acordar dos programes, el de suport a iniciatives amb accions com fomentar la creació d'entitats joves i donar suport i formar els joves per capacitar-los a l'hora d'autoorganitzar-se. L'altre programa nou serà la creació d'un consell de joves, un espai de representació i debat per a joves que permeti involucrar als joves en l'organització d'activitats i esdeveniments municipals.

L'eix que recull les iniciatives relacionades amb l'educació acollia iniciatives per a fomentar i consolidar projectes ja existents com els espais joves dels diferents nuclis, el projecte creix i el punt d'informació juvenil. També crear una beca per als estudiants universitaris o cicles de grau superior, una acció que ja s'ha convocat.

Aquest pla és el quart que s'elabora des de la regidoria de joventut amb la participació dels joves dels municipi, tècnics municipals i altres professionals voluntaris del municipi. La regidora de Joventut, Vanessa Massons, explicava que la prioritat a l'hora d'elaborar el pla ha estat la de fomentar la participació dels joves, facilitar i assessorar.