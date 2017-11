La Pobla ha de normalitzar el 2018 l'error de càlcul de l'IBI del 2016

L'Ajuntament de la Pobla de Claramunt congelarà la majoria de les Ordenances Fiscals per al 2018, però farà una regulació en l'IBI per un error que hi va haver en el cobrament d'aquest 2017. Els nous preus es van aprovar en el ple de la setmana passada, amb els vots a favor del PDeCAT i en contra de Participa!, Junts per la Pobla i ERC.

El primer tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda, Josep Aloy, ha explicat que el rebut de l'IBI per al 2018 «serà el que s'hagués hagut de cobrar el 2016, que era la quota del 2015 menys un 10 per cent, i el tipus de gravamen municipal que s'aplicarà serà del 0,64». Aloy ha comentat que «a causa de l'error de càlcul que es va produir el 2016, que va generar un sorollós debat al poble, l'any següent, el 2017, es va compensar, i ara el que es fa és recuperar valors».

El regidor també va aclarir que fa uns mesos la direcció general del Cadastre del ministeri d'Hisenda va portar a terme un procés de regularització del cadastre; per tant, «hi haurà gent que veurà incrementat l'import per aquest motiu». Aquesta revisió es va realitzar per detectar incidències com obres noves, ampliacions, canvis d'usos, piscines, reformes i rehabilitacions sense declarar al cadastre.

Pel que fa a la taxa d'escombraries, Aloy explica que l'únic que es modifica és l'escalat en els restaurants. El 2018 hi haurà tres categories: locals fins a 120 m2, 365 euros; de 121 a 250 m2, 730 euros, i de més de 250 m2, 1.100 euros.