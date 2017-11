La venda radical s'apodera del Rec.0

El fred ha acompanyat al llarg dels tres dies en què la capital de l'Anoia ha estat l'epicentre de la moda. Els carrers col·lapsats de cotxes i les riuades de gent per l'antic barri adober del Rec ja són els trets identitaris d'aquesta iniciativa. Una cinquantena de botigues efímeres de marques conegudes, i d'altres no tant, han ofert a preus exclusius els seus productes des de dijous fins ahir.

Entre els visitants que s'apropen a Igualada per gaudir de la fusió de la moda amb la gastronomia i la música podem trobar molta gent vinguda de fora de la comarca. És el cas de Míriam Gómez, de Tàrrega, que confessa que «no és la primera vegada» que visita Igualada gràcies al Rec, i afegeix que «m'agrada l'ambient de les botigues i del barri, per això sempre hi anem amb les amigues». És asseguda en una de les taules del Pati Vila mentre descansa; «hem estat tot el matí anant d'una botiga a una altra sense parar», comenta.

En Josep Guifré, en canvi, és d'Igualada i l'acompanyen les seves dues filles. «M'agrada la revolució que viu la ciutat aquests dies, els carrers d'un barri quasi abandonat cobren vida», explica, però afegeix que ell només ve «per mirar» i que prefereix comprar a botigues de comerç local. Les seves filles, de 17 i 19 anys, apunten que els agrada «trobar aquestes marques a prop de casa», i expliquen que molts dels seus amics treballen aquests dies gràcies a aquesta iniciativa.

La capacitat de casar la moda amb espais singulars és un dels trets característics del Rec.0. Cada edició sorprèn per les diferents instal·lacions d'art que s'hi poden trobar, aquest cop s'ha pogut veure un piano penjat d'una grua, lletres de ferro de dos metres, cotxes clàssics personalitzats per a l'ocasió i paraigües decorant velles façanes. La música és un dels altres pilars imprescindibles de l'ADN del certamen, músics de primera categoria han compartit escenari amb grups de la comarca per donar-se a conèixer; Maïa Vidal i Joan Queralt han liderat el cartell d'enguany. També el ball ha cobrat un protagonisme especial en aquesta edició hivernal gràcies a la Jam de Swing de dissabte al matí, que va aportar un toc dinàmic a un matí gelat. A més a més, la gastronomia ha tornat a ser un dels ítems imprescindibles, gràcies als food trucks. De tots els colors i formes, aquestes paradetes ambulants han conquerit els espais del sud d'Igualada per oferir-hi els seus productes comestibles.



La vaga retalla el calendari

Fa poc més d'una setmana es va conèixer la posició de l'organització del RecStores respecte a la vaga de dimecres i va decidir anul·lar l'activitat. Així i tot, algunes botigues van obrir la persiana, però l'afluència va ser ínfima. Com explica Joan Ribaudí, un dels socis fundadors, «no vam imposar res, va haver-hi marques que van obrir lliurement i els vam donar els serveis bàsics perquè ho poguessin fer. Creiem que la nostra decisió va ser encertada, ja que els talls de carreteres haurien afectat molt els visitants».