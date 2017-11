La Festa del Vi ensenya el poder comercial d'Igualada

Al llarg de tot el dissabte, la rambla de Sant Isidre de la capital de l'Anoia es va convertir, una edició més, en un aparador comarcal de vins de proximitat i gastronomia artesana. Prop d'una vintena de cellers i gurmets van participar en una vetllada d'intercanvi de tiquets per productes, amb els visitants, amenitzat per la música en directe.

Al migdia va tenir lloc la inauguració, amb la presència d'autoritats, com Miquel Forns, de la Diputació, Xavier Figueres, president d'Igualada Comerç, i Marc Castells, alcalde d'Igualada. Tots tres van remarcar la importància de les fires per donar a conèixer el talent més proper i van convidar a visitar Igualada «més enllà dels esdeveniments comercials». A diferència d'anys anteriors, no va assistir a la fira cap membre del govern català. Les parades van tenir el punt de màxima afluència prop de les vuit i fins les deu de la nit. Els visitants podien adquirir tiquets, com a moneda de canvi entre els paradistes, per tal d'assaborir els seus productes. El comú denominador dels 16 cellers que van omplir la rambla va ser la proximitat dels seus productes, la majoria provinents de les comarques veïnes. A més a més, una xarcuteria, una botiga de pasta, un comerç de peix i un parell de pastisseries van procurar que ningú es quedés amb gana.

Els comerciants del centre d'Igualada, sota la renovada entitat Igualada Comerç, van organitzar la fira, que enguany consolida el format arribant a la seva setena edició. El petit comerç també va buscar el seu protagonisme amb l'Igualada Slow Shopping, que va tenir lloc al llarg d'aquesta setmana. Es tracta d'uns dies en què les botigues, siguin del tipus que siguin, ofereixen descomptes generosos dels seus productes. És un moment en què els establiments aprofiten per donar-se a conèixer entre els clients locals, però també als efímers que visiten la capital de l'Anoia a causa de les botigues del Rec.

Una de les novetats més esperades va ser el Made.IGD Slowshopping, que al pati del Museu de la Pell d'Igualada va reunir comerciants sota uns espais ben singulars. La desena de parades havien estat dissenyades per alumnes de l'Escola d'Art Gaspar Camps i acollien diferents comerciants de tota la vida d'establiments igualadins. El nou espai va aprofitar la ubicació, just al costat del circuit del Rec.0, per promocionar els productes anoiencs.



Doble contraprogramació



La Gran Festa del Vi es va topar amb una contraprogramació d'última hora: la manifestació convocada per les entitats sobiranistes a Barcelona pel mateix dissabte a la tarda, just a la franja horària en què la fira rep més afluència. Per altra banda, i a diferència de l'any passat, la iniciativa va tornar a coincidir amb les botigues efímeres del Rec.0. «Malgrat que hi hagués la manifestació a Barcelona, i alguns igualadins hi hagin participat, ha vingut més gent que l'edició passada», va comentar Fidel Serra, un dels paradistes, i va afegir que «és positiu que coincideixi amb el Rec.0, així ve més gent de fora».

Amb aquest certamen es va donar per tancada una setmana frenètica a la capital de l'Anoia, molt marcada per l'activitat comercial. Una de les imatges més curioses d'aquests dies va ser la que es va viure divendres: un tast de vins a l'interior d'una òptica. Una de les idees dels comerciants igualadins per casar gastronomia amb comerç. Es va repetir l'escena en una llibreria i un parell de botigues de roba.