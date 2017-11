Masquefa uneix en un contracte únic tota la recollida de la brossa

Masquefa ha unificat tots els serveis relacionats amb la recollida de la brosa i ha fet una adjudicació a una sola empresa perquè doni un servei integral al municipi. El nou model individualitzat consisteix en la unificació dels diversos serveis de recollida d'escombraries en un sol ens: el Servei Integral de Recollida. El nou contracte inclou la recollida de la fracció del cubell general, la de la matèria orgànica, la recollida selectiva i la recollida de restes vegetals.

El ple de l'Ajuntament de Masquefa ha aprovat en sessió extraordinària l'adjudicació del nou contracte de servei de gestió de residus municipals a l'empresa CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, S.L. per 490.740,67 euros anuals (sense IVA).

L'aprovació es va fer amb els vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC i PP i l'abstenció del PSC. L'Ajuntament, un cop finalitzat el contracte amb el Consell Comarcal de l'Anoia i amb l'objectiu d'oferir als veïns el servei més eficaç i eficient possible, segons expliquen fonts de la mateixa institució, va posar a licitació pública el 7 de juny passat un nou contracte individualitzat de servei de gestió de residus municipals. I aquest mes de novembre l'ha adjudicat a l'empresa CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, S.L. per una durada de quatre anys amb una opció de pròrroga opcional per dos anys més.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, ha assegurat que «el Servei Integral de Recollida és el millor model per optimitzar els recursos econòmics, oferir més eficiència en la recollida i la gestió de les deixalles i garantir el benestar de tots els veïns de Masquefa». Entre els beneficis del nou servei, segons Boquete, hi ha l'optimització dels recursos econòmics i del cost del servei; més eficiència en la recollida de les deixalles i en el manteniment dels contenidors; menys ocupació de contenidors de resta a la via pública i increment dels contenidors de recollida selectiva; més facilitat d'accés als punts de recollida selectiva; l'increment de la recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, envasos, vidre i FORM; millora del manteniment i de la neteja de les illes de contenidors; l'assoliment dels objectius establerts a la normativa actual a nivell autonòmic, estatal i comunitari; l'impuls de campanyes de sensibilització ambiental; i el foment de la inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat a través d'un acord amb un Centre Especial de Treball.