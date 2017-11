Els empresaris de l'Anoia aprofitaran les instal·lacions de Mont Àngora

La Unió Empresarial de l'Anoia i l'Ajuntament de Montbui, ens gestor del Centre Cultural Mont Àgora, han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu d'ajudar a potenciar l'activitat econòmica de la comarca a través de la utilització d'aquest espai de les arts i del coneixement.

En aquest sentit, l'acord signat per l'alcalde montbuienc, Teo Romero, i el president de la UEA, Blai Paco, manifesta cedir a l'associació empresarial les diferents sales per facilitar a les empreses les eines i habilitats per créixer organitzant formacions, conferències, actes de networking i altres accions similars.

Així mateix, les empreses associades a la UEA disposaran d'una tarifa especial del 20% de descompte sobre els preus establerts, per a l'ús de les instal·lacions, sempre que realitzin accions relacionades amb la seva activitat empresarial.

Les dues parts signants veuen amb bons ulls l'acord perquè consideren que afavorirà el teixit empresarial de l'Anoia i el centre Mont-Àgora s'establirà com un espai destacat per als negocis. Des de l'Ajuntament de Montbui, el batlle Teo Romero ha remarcat «la importància d'obrir Mont-Àgora a totes les institucions que treballen per dinamitzar la nostra comarca». «Pensem que Mont-Àgora pot ser una bona eina per potenciar l'activitat dels empresaris anoiencs, tant com a lloc de trobada com també com a espai clau d'expansió del coneixement», va afegir. Romero va agrair que la UEA sortís de l'entorn d'Igualada per fer comarca.