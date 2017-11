L'Anoia fa una campanya amb el còmic Peyu per introduir el porta a porta

L'humorista Peyu ja ha començat a formar part de les llars anoienques. Ell serà el protagonista d'una campanya de suport a la introducció del porta a porta a la comarca. El fitxatge de l'actor i la campanya es va presentar dimarts a la Pobla de Claramunt. Peyu ja va ser l'encarregat de defensar davant la premsa les accions que preveu el pla de comunicació per visibilitzar, sensibilitzar i informar la població del canvi del nou servei de recollida.

El nou model inclou dues gestions diferents per adaptar-se a les necessitats i particularitats dels municipis; Porta a Porta per als municipis de més de 500 habitants com el Bruc, Castellolí, la Pobla de Claramunt, Carme, Capellades, la Torre de Claramunt, Sant Martí de Tous, Jorba, Copons i Orpí, i àrees tancades amb control d'accés per als de menys de 500 habitants i habitatges disseminats que afecta els municipis de Bell-prat, Santa Maria de Miralles, Argençola, Montmaneu, Rubió i Veciana.

L'acció de comunicació principal és la Prova Pilot del porta a porta, en què deu famílies voluntàries practicaran, la primera quinzena de desembre, el funcionament del nou model de recollida. En una jornada inicial, se'ls farà una formació i se'ls entregarà l'equip de recollida, que consisteix en quatre cubells de diferents dimensions i usos, bosses compostables i un calendari magnètic per informar de les fraccions que s'han de lliurar cada dia de la setmana.

Un cop feta aquesta prova pilot, participaran en un rodatge amb en Peyu per gravar el vídeo de difusió de la campanya, on les deu famílies voluntàries explicaran com ha estat la seva experiència amb el porta a porta.

En mateix Peyu va explicar el funcionament de la prova pilot en un acte celebrat a l'ajuntament de la Pobla de Claramunt, al qual també van assistir l'alcalde del municipi, Santi Broch; el president del Consell Comarcal de l'Anoia, Xavier Boquete; i el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost.

Altres accions de comunicació previstes són projectes educatius a les escoles i instituts de l'Anoia, on els alumnes aprendran sobre el nou sistema i elaboraran materials que donaran suport a la campanya de comunicació, i la publicació trimestral d'un butlletí informatiu de subministrament gratuït. El paper dels infants és clau en el reciclatge.