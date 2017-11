Àuria Grup tanca el projecte de menjar Cuinara per manca de finançament

Àuria Grup, format per un conjunt d'entitats d'iniciativa social que treballen per a persones amb especials dificultats de la comarca de l'Anoia, s'ha vist obligat a tancar Cuinara, projecte de menjar saludable amb compromís social, que va néixer a final del 2016 i donava feina a una quinzena de persones. El motiu, la manca de finançament. Així ho va explicar dijous Miquel Canet, director general d'Àuria Grup, que va lamentar que «era un projecte de futur, però hem hagut de tancar-lo perquè no teníem diners per fer-hi front». Amb tot, Canet va dir que ara es concentraran en l'àrea de cosmètica i, per tant, les persones que s'han quedat sense feina es podran recol·locar.

En aquests moments Àuria Cosmètics ja dóna feina a un centenar de persones i, segons Canet, ara s'està buscant finançament –uns 500.000 euros– per ampliar les instal·lacions. En global, l'entitat dóna feina a unes 700 persones, de 400 amb especials dificultats, i factura 15 milions.