Detingut un jove després de cometre dos robatoris amb violència i intimidació a Martorell

Agents dels Mossos d'Esquadra de la unitat d'investigació de la comissaria de Martorell van detenir dilluns passat un noi de 19 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació al municipi de del Baix Llobregat. La investigació es va iniciar el dia anterior quan els agents van rebre l'avís que s'hauria produït un robatori amb violència i intimidació a l'interior d'un bar del municipi. Un home, amb la cara tapada i un ganivet de cuina a la mà, havia amenaçat la treballadora de l'establiment amb extremada violència, arribant a colpejar-la a l'estómac i a l'esquena. Finalment, el lladre va aconseguir endur-se els diners de la caixa enregistradora i va fugir del lloc. El segon atracament amb arma blanca es va produir el dia següent en un hotel, també a Martorell. L'autor dels fets, un home amb les mateixes característiques que l'atracador del dia anterior, també amb la cara tapada i amb un ganivet a la mà, va accedir a l'interior de l'hotel i va intimidar diversos clients.





Un jove, amb un ganivet de cuina a la mà i la cara tapada, comet un robatori amb extremada violència a l'interior d'un bar. El dia següent el detenim in fraganti al cometre un segon atracament en un hotel a Martorell

Dos agents dels Mossos que es trobaven per la zona del Pont del Diable van localitzar un jove que coincidia plenament amb la descripció facilitada per les víctimes. Tot i que el noi va intentar fugir, els agents van aconseguir aturar-lo i identificar-lo.Durant l'escorcoll els agents van trobar un tapaboques en una de les butxaques del pantaló. Així mateix, també es va localitzar la presumpta arma blanca utilitzada durant el robatori en una zona de matolls propera a l'hotel.Davant les evidències els agents el van detenir com a presumpte autor del robatori amb violència i intimidació. A més a més, les tasques d'investigació van confirmar que es tractava del presumpte autor del robatori a l'interior del bar, motiu pel qual també va quedar detingut per aquests fets.L'arrestat ja ha passat a disposició judicial i el jutge en funcions de guàrdia ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.