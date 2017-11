Mor una noia d'Igualada de 25 anys en un xoc frontal a l'eix Diagonal, a Òdena

Una noia d'Igualada de 25 anys d'edat, Mireia González Quintana, va morir ahir a la tarda en un xoc frontal entre dos cotxes a l'eix Diagonal (C-37), en el tram entre Igualada i Castellfollit del Boix, al terme municipal d'Òdena. Un home de 38 anys, a més, va resultar ferit en estat crític. El sinistre va tenir lloc a menys de 500 metres de distància del punt on hi va haver ara fa un mes un altre accident mortal, en què va perdre la vida una veïna de Cornellà.

L'accident d'ahir va passar a 3/4 de 7 de la tarda al punt quilomètric 73 de la C-37, en un tram de l'eix Diagonal que presenta un desnivell pronunciat i que, en sentit Manresa, és de doble carril. Els fets van tenir lloc poc abans d'arribar al túnel de Can Jorba.

Per causes que es desconeixen, dos cotxes van col·lidir frontalment. A causa de la violència del xoc, la igualadina, que conduïa un dels cotxes, va morir. El conductor de l'altre turisme, de 38 anys, va resultar ferit en estat crític i va haver de ser rescatat pels Bombers de l'interior del vehicle. El SEM, després d'estabilitzar-lo, va traslladar-lo a l'hospital de Bellvitge.

Just després de la topada, una furgoneta monovolum va impactar contra les peces que acabaven de desprendre els cotxes accidentats a sobre de la calçada. Els dos ocupants de la furgoneta van resultar ferits lleus i, segons el SEM, no van haver de ser traslladats a cap centre hospitalari.

Els Bombers també van haver de rescatar de dins del vehicle el cadàver de la víctima, que va ser traslladat als dipòsits judicials de la Ciutat de la Justícia. Ahir es desconeixia el dia i lloc del funeral.

Al lloc dels fets hi van treballar quatre ambulàncies del SEM (dues de les quals medicalitzades), quatre dotacions dels Bombers i cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, que van tallar completament la calçada. El trànsit va ser desviat per la carretera antiga C-37z, per dins d'Òdena. Els desviaments es feien a la rotonda de Maians i per la rotonda del Carpi.