Una placa commemorativa ja recorda el mestre Joan Montaner a Igualada

Aquest dissabte, 18 de novembre, s'ha dut a terme l'acte de descoberta de la placa en record del mestre Joan Montaner i Guix, coincidint amb el 50è aniversari de la seva mort, a la façana de la casa on va néixer i va morir, al carrer Sant Carles, número 4. L'acte ha comptat amb la presència del fill de l'homenatjat, Josep Montaner, de l'alcalde, Marc Castells, de regidors del consistori i de l'Agrupació Coral La Llàntia, que ha interpretat diferents peces. Joan Montaner va ser una persona molt reconeguda i apreciada a Igualada per la seva apassionada i incansable dedicació a la música, sobretot en el vessant del cant, impulsant i dirigint nombroses agrupacions corals, i destacant també com a compositor. Joan Montaner va recollir en vida moltes distincions i reconeixements, per a ell i per a les entitats que va encapçalar. L'Ajuntament d'Igualada li va atorgar el 1966 la Medalla de la Ciutat i el 1977, deu anys després de la seva mort, una avinguda de la capital de l'Anoia va ser batejada amb el seu nom.