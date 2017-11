Escolars anoiencs miren al futur tecnològic amb la mostra Tast-Tech

El Museu de la Pell d'Igualada va acollir ahir la segona edició de la mostra tecnològica per a joves i infants Tast-Tech. El certamen va apropar a pares i nens les possibilitats de desenvolupament professional que les eines TIC, la robòtica i la programació poden oferir als més joves. Tot això mentre jugaven, feien tallers i es divertien amb la tecnologia.

Els avanços tecnològics estan cada cop més presents en el món laboral i acadèmic. Per això, diverses organitzacions anoienques van apostar de manera decidida per oferir als visitants tota mena de recursos educatius en els quals els nens podien aprendre a desenvolupar una curiositat per la ciència i la tecnologia digital.

Aquesta nova edició va rebre la visita de diverses escoles i instituts, que van mostrar la feina que estan fent com a corretja de transmissió del saber tecnològic i les seves aplicacions. També es van poder escoltar diverses xerrades entorn la programació o la informàtica. Com a plat fort, es va poder escoltar la conferència sobre com encarar el món laboral cap a la creació de videojocs a càrrec de Gina Tost, comunicadora especialitzada en el món del videojoc.

Entre els tallers realitzats, s'hi podia observar com, des de ben petits, ja podien aprendre a programar, com era el cas del taller «L'hora del Codi», o bé podien adquirir el coneixement per fer anar un braç robòtic muntat amb Lego amb el taller «Lego Mindstrom».

El creixement de la mostra tecnològica en aquesta segona edició va ser notable, tot doblant els tallers oferts en la primera edició (un total de quinze, enguany) i amb una àmplia representació del món acadèmic de l'Anoia.

Per a un dels responsables de l'organització i del Centre de Recursos Pedagògics, Dani Beltran, aquesta mostra tecnològica «no és només una manera de motivar els nens per despertar la inquietud al voltant del món tecnològic, sinó també una forma de fer perdre la por als pares quan el seu fill està aprenent en un entorn tecnològic». Segons va apuntar, «la mostra acabarà arrelant, ja que té el suport de l'Ajuntament, l'empresa privada i les escoles».

Una de les escoles participants va ser el col·legi Monalco. Toni Renter, un dels seus professors, comentava que «és una fira molt interessant perquè cada escola comparteix coneixement i metodologies amb d'altres, i així ens enriquim», tot mencionant el paper de les institucions educatives.

Els pares i mares també van compartir la il·lusió i l'entusiasme dels seus fills. Florianne Banilly deia que la mostra «ens ajuda a veure aquest món que fa una mica de respecte i et trobes amb gent que toca aquesta mena de coneixements de manera avançada». Un altre pare, Raimon Morató, deia que el seu fill té interès per la creació de videojocs. «La fira és una gran iniciativa», va subratllar.