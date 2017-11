Dos històrics del Centre d'Estudis Comarcals reben el Premi d'Honor Ciutat d'Igualada

Dos històrics membres del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI), Magí Puig i Jaume Farrés, van guanyar ahir el Premi d'Honor Ciutat d'Igualada, que es va atorgar per primera vegada. El guardó es va lliurar en el marc de la 22a edició dels Premis Ciutat d'Igualada, que reconeixen el treball de creadors de diferents disciplines dels àmbits culturals, artístic, de recerca o social.

Enguany, es concedia per primer cop el Premi d'Honor Ciutat d'Igualada, adreçat a igualadins dels àmbits culturals, socials, intel·lectuals o educatius que hagin destacat per una llarga i significada trajectòria. Els guanyadors d'ahir van ser Magí Puig, membre destacat del CECI i organitzador durant molts anys de les sessions de l'Aula Universitària de la Gent Gran, i Jaume Farrés, també històric membre del CECI i incansable investigador i difusor de la història d'Igualada.

També hi va haver un record a títol pòstum per a Esteve Corbella, mort el novembre del 2016. El jurat va assenyalar que va ser un home «d'un currículum extraordinari, amb un gran bagatge cultural (en música, composició i cant coral) que va deixar una profunda petja a la ciutat d'Igualada».

Pel que fa a la resta de premis, l'igualadí Carles Prat va guanyar, per quarta vegada, el Premi de Composició Musical Paquita Madriguera. Ha estat així el compositor local més premiat de la història dels premis. Al seu torn, l'estudi 99espais va guanyar el Premi Gaspar Camps, per l'obra de disseny d'interiors de les noves oficines de La Renda Urbana, realitzada per Xavier Pelfort.

Per la seva banda, Sebastián Felipe Becerra, autor xilè resident a Barcelona, va guanyar el Premi d'Art Digital Jaume Graells, per les obres Florecer, Hogar i Skydrive. El tarragoní Robert Sirvent va guanyar un accèssit per El zoo del dr. Blau. Pel que fa al Premi de Poesia Joan Llacuna, va ser per al manacorí Jaume Mesquida, amb el llibre Resplendor de foc, que es presentarà properament al cicle poètic i musical De Pell Sensible.

El Premi de Fotografia Procopi Llucià va recaure en el valencià José Beut, per la col·lecció Los Surma. El segon premi va ser per a Yolanda Luque, de Castellbisbal, per Dones de França al segle XVIII. Finalment, el Premi Mossèn Còdol al Compromís Social i Cívic va ser per a l'ONG Mans Unides d'Igualada. El Premi d'Investigació Jaume Caresmar va quedar desert.

L'alcalde, Marc Castells, va donar les gràcies a les entitats, empreses i professionals que han fet possible els guardons i va tenir un record per a Lluís Puig, conseller exiliat a Brussel·les que ahir hauria d'haver estat a l'acte d'entrega.