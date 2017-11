Capellades té quatre peticions de passar fibra òptica al mateix temps

Les companyies Tecnocolor TT Telecomunicacions SL, MMás Móvil, Telecom 3.0 Sam i Iguana Comunicacions SL han presentat a l'Ajuntament de Capellades documentació tècnica informant sobre els seus respectius projectes de desplegament de xarxa de fibra òptica. Unes peticions que han arribat en un temps pràcticament coincident.

La tecnologia que utilitzaran permetrà a veïnes i veïns, empreses i comerços disposar d'una xarxa de comunicacions FTTH amb els avantatges de la banda ampla, que augmentarà la velocitat de connexió i també facilitarà tot tipus de nous serveis telemàtics i audiovisuals.

El regidor d'infraestructures tecnològiques, Jaume Solé, que ha participat activament a les converses entre representants de les tres companyies i els serveis tècnics municipals, ha explicat al canal web de l'Ajuntament que «després d'anys de foscor tecnològica a Capellades, on només disposàvem de la velocitat de connexió que establia l'operador dominant, Movistar, és una molt bona notícia que tres operadors es decideixen a invertir en infraestructures a la nostra vila. La competència entre ells serà bona per a tots. La decisió sobre quins car-rers i punts de connexió es prioritzaran no depèn de l'Ajuntament, sinó de les decisions de cada operador». Aquestes decisions en mans de les operadores són les que fan més fàcil que quedin forats negres en determinades zones de les poblacions. Però una relació fluida entre administració i empreses i una negociació pot fer que les empreses accedeixin a portar el cable fins a zona més aïllades.

Els caps de desplegament de les diferents operadores informen que els operaris de les respectives companyies, en el cas que els registres de connexió estiguin al subsòl, actuaran amb l'autorització pertinent de l'Administració local, però, si els registres estan als edificis o habitatges, sol·licitaran una autorització al president o a la propietat. Per això, es demana als veïns que facilitin el seu treball perquè puguin actuar al més aviat possible i amb el mínim impacte per al municipi.