Igualada tindrà una aula de suport per atendre joves amb trastorns i problemes de conducta

Igualada tindrà en els propers anys una Aula Integral de Suport (AIS) per alumnes que tenen dificultats d'aprenentatge derivats de trastorns mentals greus i problemes de conducta. El projecte, que està previst que comenci a caminar a partir del 2018, s'ha presentat aquest dimecres davant de la finca que acollirà les instal·lacions, una antiga torre de 600 metres quadrats que feia anys que estava abandonada. La Fundació de l'Hospital Comarcal d'Igualada ha cedit gratuïtament les instal·lacions a l'entitat Apinas, que és qui gestionarà el centre, per un període mínim de 15 anys. El gerent d'Apinas, Jordi Aymamí, ha explicat que els alumnes que faran ús de l'AIS són persones amb uns trastorns que "fa molt difícil que puguin seguir un procés educatiu amb un entorn ordinari o, fins i tot, en un entorn d'educació especial". L'entitat ha identificat unes 25 persones de la comarca de l'Anoia que podrien fer ús del centre, tot i que les instal·lacions també s'obririen als territoris veïns.

Una Aula Integral de Suport (AIS) és un espai educatiu i terapèutic que ofereix una atenció intensiva i integral als nens i adolescents amb trastorns mentals i de conducta greus. Amb aquestes aules s'afavoreix la recuperació i inclusió social i escolar, així com també es millora la qualitat de vida dels usuaris. La intenció és atendre cada alumne de manera individualitzada i les instal·lacions d'Igualada està previst que puguin acollir un màxim de 16 infants i joves, malgrat que l'entitat Apinas ja ha detectat unes 25 persones arreu de l'Anoia que podrien ser candidats a beneficiar-se del projecte.

L'aula s'ubicarà en una casa noble d'Igualada dels anys 30 que es trobava abandonada des de feia anys i començava a estar en un avançat estat de degradació. Es tracta de la coneguda com a torre de Cal Salinas, ubicada molt a prop de les instal·lacions de l'entitat Apinas. L'edifici és propietat de la Fundació Privada Hospital Comarcal d'Igualada, que ha cedit el seu ús de manera gratuïta a Apinas –que enguany compleix 50 anys- per un període mínim de 15 anys.

En una primera fase, l'aula es destinaria a alumnes de l'etapa infantil i primària, però l'objectiu és ampliar-ho també a l'etapa de secundària –fins als 16 anys-. Donada la grandària de les instal·lacions, el gerent d'Apinas, Jordi Aymamí, ha explicat que l'objectiu és encabir altres serveis a l'edifici a banda de l'AIS, com ara els serveis administratius centrals de l'entitat, espais polivalents, un auditori i, fins i tot, una llar residència.

L'arquitecte encarregat del projecte, Jaume Riba, ha explicat que la torre de Cal Salinas és un edifici dels anys 30 que, tot i que es troba en estat de degradació, compta amb "una base molt bona per fer una rehabilitació". Riba ha explicat que és una edificació noble, a l'interior de la qual hi ha molts detalls escultòrics. Tot i que encara s'ha de redactar el projecte constructiu, Riba calcula que el pressupost de rehabilitació i adaptació de l'edifici podria rondar els 600.000 euros. Pel que fa al finançament, el batlle d'Igualada, Marc Castells, ha dit que s'anirà a trucar a la porta d'administracions superiors per aconseguir-lo.

Castells ha subratllat la importància de la col·laboració entre l'administració pública i les entitats privades per poder tirar endavant projectes d'aquestes característiques, que "estan al servei de la gent". "Si volem ser un país just i socialment potent hem d'estar al costat de la gent que més ho necessita", ha subratllat l'alcalde. A més, el batlle ha exposat que el projecte permetrà rehabilitar un equipament de la ciutat que es trobava abandonat.