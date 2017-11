El govern d'Olesa presenta un pressupost de 20,9 milions

El pressupost d'Olesa per al 2018 serà de 20,9 milions d'euros, poc més de 80.000 euros més que el pressupost del 2017, dels quals una mica més d'1,5 milions d'euros es volen destinar a inversions, segons va explicar ahir l'alcaldessa, Pilar Puimedon.

El pressupost del 2018, segons Puimedon, destina més diners a la partida de despesa corrent en béns i serveis que no pas a la de personal, a diferència del que havia passat en mandats anteriors. Aquesta era una situació que ja es va produir en l'exercici 2017.

En el pressupost del 2018, la partida de personal ascendeix a 7,95 milions d'euros, mentre que la de despesa corrent en béns i serveis és de 9,2 milions d'euros. Segons Puimedon, el gruix del pressupost, per tant, també se l'endú la despesa en serveis i en via pública. En termes generals, el pressupost d'Olesa de Montserrat per a l'exercici 2018 ascendeix a gairebé 21 milions d'euros, dels quals 1,5 milions d'euros es vol destinar a inversions. Puimedon ha destacat que el pressupost del 2018 és clarament «social» i posa l'accent en contribuir al «benestar de les persones, la convivència i la cohesió al municipi».

Quant a les inversions, s'ha previst una partida una mica més petita a la prevista inicialment amb el pressupost del 2017, que posteriorment es va ampliar amb escreix gràcies al romanent de tresoreria. Segons ha detallat l'alcaldessa, una de les obres importants previstes serà el nou edifici de la Policia Local. L'alcaldessa va explicar que en la partida d'inversions també hi haurà una dotació important per a millores al pavelló Salvador Boada i al recinte de la piscina, així com per a la urbanització de carrers, entre d'altres, el carrer Església. Tot i que la partida prevista inicialment és més petita que la del pressupost 2017 i de moment no torna a preveure partida per a les inversions participatives, Puimedon no descarta que es pugui ampliar més endavant un cop se sàpiga quin és el romanent de tresoreria del pressupost del 2017.

Sobre el romanent de tresoreria, l'alcaldessa manté que millor en excés per no tenir problemes econòmics. Va recordar el problema que va tenir el Bloc Olesà que es va trobar sense diners en moltes partides quan només havia passat la meitat de l'any. Que hi hagi un romanent elevat, va afegir, no vol dir que aquests diners no es destinin al carrer.