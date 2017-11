La Generalitat inicia el rescat de la concessió del bus Igualada-Barcelona

La Generalitat inicia un procés per poder tallar la concessió a Monbus de la línia d'Igualada a Barcelona. Les queixes continuades dels usuaris i dels ajuntaments van portar la Generalitat a fer una mesa conjunta amb els alcaldes per seguir les incidències i a obrir expedients per les incidències. El Govern català ha detectat fins a 16 faltes greus en el compliment del servei, 7 de les quals en el darrer any, un fet que ha estat determinant per poder iniciar un «expedient de caducitat de la concessió del servei de transport de viatgers» de la línia Igualada-Barcelona. El secretari general d'Infraestructures de la Generalitat, Ricard Font, va anunciar ahir l'inici d'aquest procés les primeres setmanes del 2018.

Font va exposar ahir que les dades recollides indiquen que el 8 % de les parades no es fan; el 12% de les inspeccions de vehicles han estat desfavorables; Monbus ha fet canvis d'horaris de manera unilateral (i això fa que autobusos arribin abans de l'horari anunciat); s'han fet canvis d'eix de recorregut també unilateralment, sense comunicar a la Generalitat; el nivell d'informació de l'empresa cap a l'usuari, sobretot en els primers sis mesos de l'any, va ser deficitària. Aleshores, intentar posar-se en contacte amb l'empresa a través dels telèfons anunciats «era impossible». «Ara ha millorat», tot i que, segons Font, «tampoc no ha estat un servei de la qualitat que estem exigint a les empreses». Per a Font, «tot això ens dóna peu a dir que som en una situació límit si hem de valorar el que una administració pot aguantar a una concessió». El mateix Font explicava ahir que donaran totes les garanties a l'empresa perquè tingui audiència en el procés.

Representants de l'empresa gallega Monbus, en canvi, confien «completament» que l'expedient que els vol obrir la Generalitat es tancarà de manera favorable als seus interessos. I han assegurat que «el servei té uns paràmetres normals d'incidències i qualitat».

La tramitació formal de l'expedient de caducitat de la concessió es farà durant el primer trimestre del 2018, segons Font, quan es tanquin els set expedients d'incidències. Aquesta tramitació per al 2018 també permetrà que el procés legal s'iniciï amb un nou Govern de la Generalitat en funcionament, superada l'actual situació d'impàs que ha imposat les mesures aplicades pel Govern de l'Estat i per la justícia espanyola.

Font va dir ahir que l'expedient de rescissió estarà en període d'audiència durant tres o quatre mesos, que serà el temps en què la concessionària podrà presentar el recurs que cregui convenient per la via administrativa, i que després la comissió jurídica serà la que prengui la decisió oportuna en la resolució de l'expedient.

Els alcaldes van escoltar ahir la decisió que feia temps que reclamaven. Marc Castells, alcalde d'Igualada, pràcticament es va iniciar en la mobilització i en la política arran dels problemes de Monbus quan ell anava a la universitat, a Barcelona, i ahir recordava que des de dijous en té 45 de fets. Castells va explicar que, finalment, «les queixes de les persones han estat escoltades pels ajuntaments i traslladades a la Generalitat a través d'una taula en la qual han pogut seure els dos nivells d'administració.

Valora molt positivament aquest camí iniciat, i tot i que admet que el trajecte legal «no és tan ràpid com voldríem», ahir s'adreçava als ciutadans i usuaris de la línia afirmant que «ho estem fent molt bé». Per a l'alcalde d'Igualada, ahir portaveu de la resta d'afectats, «aquests 16 expedients més 6 d'anteriors seran definitius per a la reversió».

En la línia de Manresa a Barcelona, encara que la concessió sigui de la mateixa empresa, no hi ha la mateixa situació. Els alcaldes també recullen les queixes, però la Generalitat ha notat una baixa de les incidències en els darrers mesos. De moment no es planteja una situació semblant a la de la línia d'Igualada a Barcelona