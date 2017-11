Una familia d'Esparreguera busca el conductor que va atropellar la filla i no es va aturar

Una família d'Esparreguera busca el conductor d'un vehicle fosc que dijous passat va atropellar una noia de 15 anys en un pas de vianants i no es va aturar per assistir-la com és obligatori. Els fets van tenir lloc al matí, a l'entorn de les 8, l'hora d'entrada al centre educatiu.

La noia creuava el Passeig del Castell per un pas de vianants. Un primer vehicle la va veure i es va aturar, però el segon, que circulava en l'altre sentit de la marxa, no ho va fer, li va donar un cop, la noia va caure, i una roda del darrere li va passar per sobre de la cama, segons ha explicat a Regio7 el pare de la menor. En un primer moment, la noia es va aixecar i fins i tot va tornar a casa a peu, amb molt dolor, però. En arribar a casa i davant la persistència del dolors, la mare va acudir a l'hospital de Martorell, i aquí el traumatòleg que la va atendre va veure que tenia una fractura de la tíbia. La mateixa tarda de dijous, la noia era intervinguda. Se li va estabilitzar la fractura amb un parell de cargols i ara es recupera a casa seva després de superar el pas pel quiròfan de manera satisfactòria.

En el moment de l'atropellament la noia va ser atesa per una persona que passava a peu per la zona i pel conductor de l'altre vehicle, el que s'havia aturat al pas de vianants correctament. En l'accident no hi va intervenir cap cos de seguretat ni de l'emergència perquè la jove va tornar a casa caminant i no van ser requerits. El lloc on es va produir l'accident queda a mig camí entre la residència de la jove i el centre educatiu on cursa l'ESO. No es tenen dades del vehicle que suposadament es va donar a la fuga. La noia només sap que era un turisme de color fosc.

Els pares de la menor estan intentant trobar l'autor de l'atropellament o que ell mateix s'identifiqui perquè és qui ha de fer front a les despeses d'aquest cas. "No ens mou cap esperit de revenja", simplement que s'identifiqui per poder aclarir la part legal, segons el pare. La família ha demanat la col·laboració de la Policia Local d'Esparregera perquè els ajudin a trobar el conductor que es va donar a la fuga, i que, en principi, sembla clar que si una roda va passar per sobre de la cama de la menor i la jove va caure de l'impacte, se n'hauria d'haver adonat, segons expliquen les mateixes fonts.

LaPolicia Local d'Espareguera està seguint el cas i centralitza, d'acord amb la família, la informació que hi pugui haver sobre aquest accident. Si algú en té informació a de posar-se en contacte telefònicament al 937775577, on seran atesos pels agents que tenen el cas obert.