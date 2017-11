Igualada i Olesa planten cara a la violència contra les dones

Més d'un centenar de parells de sabates de tons vermellosos van decorar ahir la plaça consistorial de la capital de l'Anoia. L'acció estava inspirada en l'obra de l'artista mexicana Elina Chauvet, que a través de Zapatos Rojos, el 2009, va reivindicar les morts de dones –entre les quals la seva germana– en mans d'homes.

Vora les dotze del migdia, membres de la Plataforma Feminista de l'Anoia van començar a cobrir l'enrajolat de la plaça amb parells de sabates rogenques, de totes les talles i formes: sabates de taló, xancles de platja, sandàlies infantils, etc. Alguns dels vianants s'ho miraven encuriosits, d'altres s'atrevien a preguntar què s'estava duent a terme. Una senyora d'uns seixanta anys es va apropar a una activista que es trobava desplegant una enorme pancarta blanca, amb lletres negres. Després d'una breu conversa entre les dues, va anunciar «espereu-me, que ara vinc». Una dotzena de minuts més tard apareixia amb un parell de sabates de pell vermelles, per afegir-les a l'estesa. Van ser diverses les persones que van afegir el seu granet de sorra a la performance aportant sabates del seu armari.

A la una del migdia es va llegir el manifest, molt contundent i clar: «La violència masclista és una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans que afecta a més de la meitat de la població». També es van posar de manifest algunes xifres, com que «aquest any 44 dones han estat assassinades oficialment a l'estat», van explicar les activistes, i afegien que «la plataforma Feminicidio.net eleva la xifra fins a 90 casos, amb dades no oficials de feminicidis no íntims, feminicidis infantils, de familiars per connexió o d'altres casos que es troben en investigació oberta». A més a més van recordar que la violència exercida sobre les dones és molt més present a la vida quotidiana del què molta gent es pensa, ja que existeixen «infinitats de formes d'exercir violència».



Olesa ho explica al teatre

Olesa va fer els seus actes per reclamar el final de la violència contra les dones divendres, dia en què la vila també feia els actes de SubOlesa. Per tant, es va celebrar els actes de la festa SubOlesa i denunciar la violència contra les dones i les nenes en diversos actes reivindicatius.

Olesa va fer diversos actes. Primerament es va realitzar a la plaça de l'ajuntament una lectura conjunta de diverses entitats del poble i amb la presència de la regidora d'Igualtat, Montserrat Vergara, d'un manifest unitari per reivindicar la necessitat d'erradicar tota mena de violència exercida sobre dones i nenes. Seguidament, a l'auditori de la casa de cultura es va realitzar un teatre debat titulat El sopar de les princeses com a acte inaugural de les diverses accions que es produiran a la vila per reivindicar aquest dia. A més, en alguns carrers s'han pintant amb guix missatges en to reivindicatiu per impactar i conscienciar la població sobre aquesta xacra.

Una de les organitzadores, Núria Jané, tècnica d'Igualtat, comentava que la voluntat és «visibilitzar i conscienciar d'aquest problema social».