La Diputació de Barcelona referma el suport de la institució a Apinas

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, assegura que «la Diputació continuarà donant suport econòmic i tècnic a l'entitat social APINAS», que atén infants i joves de la comarca de l'Anoia amb necessitats especials, «perquè aquest projecte, on tothom és acompanyat per desenvolupar les seves capacitats al màxim, ens fa més forts com a territori, com a país, i sobretot millors com a societat». Ho va dir durant la celebració de l'acte de cloenda del 50è aniversari de l'entitat, que va tenir lloc dissabte a l'antic escorxador de la ciutat. La festa d'Apinas també va tenir la presència de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i del president del Consell Comarcal de l'Anoia, Xavier Boquete, a més del president d'APINAS, Enric Fillat.

Durant l'acte oficial dels 50 anys es va projectar un documental que recull la trajectòria d'APINAS, una associació que es va constituir el 1967, formada per les famílies dels usuaris dels centres i serveis que gestionen, que fomenten la inclusió social: serveis de detecció i atenció, l'Escola Àuria d'educació especial, serveis residencials, serveis de menjador i transport i l'Esplai Àuria). L'ojectiu de l'associació és millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorns de desenvolupament i de les seves famílies, a la comarca de l'Anoia.

En el decurs de l'acte, els representants polítics i el president de l'entitat van fer el lliurament de reconeixements a una quarantena de professionals i col·laboradors de l'entitat, que té prop de 1.000 socis i unes 1.200 persones ateses. L'associació finança les seves activitats amb el suport de socis, empreses i entitats amigues i amb la col·laboració institucional de la Diputació de Barcelona, de 23 municipis de la comarca agrupats en la Mancomunitat per a l'atenció dels DP de la comarca de l'Anoia, així com del Consell Comarcal de l'Anoia i de la Generalitat de Catalunya.

L'estada a Igualada de la presidenta de la Diputació de Barcelona va incloure també una visita a la torre de Cal Salines, que l'Ajuntament d'Igualada ha cedit a l'entitat APINAS, per un període de quinze anys, per ubicar-hi una aula integral de suport (AIS).

L'alcalde Castells va remarcar que, «amb la cessió de Cal Salines, s'aconseguirà que es restauri aquest patrimoni arquitectònic de la ciutat i alhora es guanyarà un servei per a tota la comarca de l'Anoia». La presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, va manifestar la voluntat de la corporació de col·laborar també en aquest projecte.

Fa 50 anys, un grup de professionals del treball social va inicar un projecte perquè les persones amb discapacitat intel·lectual trobessin solucions als seus problemes. La fundació APINAS és el resultat d'aquells primers treballs, i l'escola Àuria, un dels grans guanys de l'entitat. L'escola està pensada per formar nens i nenes amb necessitats educatives especials i millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorns de desenvolupament. I el projecte també inclou les famílies d'aquestes persones.

Entre els actes dels 50 anys, la festa de dissabte passat va consistir en un concert a l'antic Escorxador d'Igualada ofert per alumnes de l'Escola de Música d'Igualada. L'acte també va tenir un moment emotiu amb el lliurament dels reconeixements a una quarantena de professionals i col·laboradors de l'entitat. L'associació finança les seves activitats amb el suport de socis, empreses i entitats amigues, i amb la col·laboració institucional de la Diputació.