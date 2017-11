Els empresaris s'uneixen per millorar el polígon de les Comes

Un grup d'empresaris amb naus al polígon de les Comes d'Igualada s'han unit per fundar una nova entitat, l'Associació d'Empreses del Polígon Industrial les Comes per reclamar la millores de la urbanització de l'indret. L'entitat neix sota l'empara de la Unió Empresarial de l'Anoia, entitat amb una llarga experiència de dinamització del teixit empresarial del territori.

El dia 26 d'octubre passat, l'Associació va portar a terme la seva primera assemblea general, en la qual el seu president, Joan Mateu, acompanyat per alguns membres de junta, va presentar l'entitat davant els empresaris i va explicar els seus objectius: contribuir a millorar l'estat de conservació del polígon industrial de les Comes, constituir-se com un interlocutor amb les administracions i fomentar la relació i col·laboració entre les empreses.

Mateu va demanar als assistents, que presentessin les seves demandes i necessitats en relació amb el polígon industrial de les Comes. Les qüestions relacionades amb la neteja, la seguretat, la senyalització, les voreres o la mobilitat de la zona són els principals temes que van sorgir en la reunió, unes demanda que l'AEPIC canalitzarà amb la Diputació de Barcelona per beneficiar-se de les subvencions per a la millora dels polígons industrials impulsat de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.

L'associació resta oberta a la participació de totes les empreses que es troben ubicades al polígon. Els empresaris han posat un correu electrònic a disposició del socis, aepic@aepic.org