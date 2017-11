Abrera fa nou l´ajuntament vell per als serveis socials

L'antic ajuntament d'Abrera passarà a ser la seu dels serveis socials i d'atenció a la dona. El govern local va fer ahir la presentació del projecte d'intervenció, una remodelació integral, amb tot l'interior de l'edifici buidat per reconstruir-lo de nou. La remodelació permetrà recuperar l'edifici, situat al carrer Major per a usos de la població. Es tracta d'una construcció centenària que va deixar de ser la casa de la vila l'any 1991.

L'acte d'ahir va reunir l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, el regidor d'Urbanisme, Albert Roca, i el president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Josep Perpinyà, que van poder visitar les obres i rebre les explicacions tècniques del projecte.

L'arquitecte municipal Antoni Muñoz va explicar com s'està duent a terme l'obra i la principal dificultat que han tingut, que ha estat mantenir d'empeus la façana. A l'interior, hi haurà una estructura de ferro per poder aguantar les plantes. L'Ajuntament es va construir el 1918, està pròxim als 100 anys, i va deixar de funcionar com a Ajuntament el 1991. Des de'aleshores ha tingut diferents usos.

Una de les apostes que s'ha mencionat en aquesta presentació és la de fer un edifici on les persones amb mobilitat reduïda tinguin els menors problemes possibles. Un altre dels ojectius dels arquitectes ha estat fer que l'immoble guanyi llum natural per fer que el treball a l'interior sigui més agradable per als treballadors i els usuaris de l'equipament.

Aquesta reforma executada per la constructora manresana Cots i Claret, té un cost pressupostat de 665.703,68 euros i un termini d'execució previst d'uns 9 mesos, en unes obres que ja han començat i que es preveu que es puguin començar a usar com a equipaments municipals per a serveis socials a partir del segon trimestre de 2018.

L'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, considera que l'obra es justifica perquè «els serveis socials és un element prioritari per aquest ajuntament i en aquest sentit qualsevol despesa en aquest àmbit és una inversió per la vila» i remarca que «fins a 15 empreses es van interessar per aconseguir la licitació i això va afavorir un alt nivell en la presentació dels projectes en l'àmbit econòmic i tècnic».



Sensibilitat social



Pel President del Consell Comarcal, Josep Perpinyà la tasca del consistori per reforçar els serveis socials demostra «una gran sensibilitat» i comentava que recuperar un element patrimonial per millorar la qualitat de vida dels abrerencs és un fet a reivindicar». En el mateix sentit, remarcava que «tots els ajuntaments de menys de 20.000 habitants comparteixen la competència en serveis socials amb el Consell però Abrera, inclou recursos addicionals en aquest àmbit».

En aquest edifici totalment reformat i adaptat als nous temps hi seran present les dependències de la regidoria de Serveis Social i Igualtat d'Abrera així com les dependències per als ciutadans d'aquesta mateia àrea, conservant i potenciant a la vegada usos públics i la conservació patrimonial local.