La fundació privada MIPS atorga 29 beques a futurs metges de l´Anoia

El centre mèdic MIPS d'Igualada ha atorgat 29 beques a futur metges de la comarca de l'Anoia. L'acte de lliurament va tenir lloc el passat dia 24 segons que ha fet saber avui la mateixa entitat, amb centre al Passeig Verdaguer de la capital de l'Anoia. En total s'ha atorgat ajuts per valor de 19.000 euros.

Fonts de l'entitat han destacat que "per vuitè any consecutiu hem renovat el nostre compromís amb la societat amb aquestes beques i, com passa amb cada nova edició, ha hagut d'augmentar la dotació econòmica, donat l'èxit de la convocatòria. Aquesta ampliació del programa ha estat possible gràcies a la col.laboració de Mútua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima Fixa amb una dotació de 12.000 euros i a la col.laboració de Mútua Igualadina Fundació Privada amb una dotació de 7.000 euros.

L'acte de lliurament de les beques va comptar amb la presència de Marc Castells, Alcalde d'Igualada, el metge Fermí Capdevila, Regidor de Salut i Sanitat de l'Ajuntament de la mateixa ciutat, Joan Prats President de MIPS FUNDACIÓ PRIVADA, Salvador Balcells, sots-president de Mútua Igualadina de Previsió Social i d'altres col.laboradors d'aquestes entitats, amb el protagonisme dels estudiants becats i els seus familiars que els van voler acompanyar.

Els estudiants becats d'aquesta convocatòria són: Maria Aguado i Sorolla, Cristina Amoròs i Robles, Clàudia Bausili i Riba, Sara Biosca i Caro, Laura Cristóbal i Saiz, Aram Ehsan i Pernía, Júlia Farrera i Nuñez, Critina Farrés i Pla, Marina García i Lopez, M Teresa Guarro i Carreras, Anna Huerta i Vélez, Berta Jorba i Riba, Gemma Jorba i Palomas, Marta Llorens i Marsal, Mar Luque i Luna, Aleth Martí i Saumell, Sofia Melero i Iglesias, Marta Muñoz i Sanchez, Xènia Oller i Domingo, Marina Pelfort i Moreno, Enric Prats i Bacardit, Anna Ribaudí i Compte, Cristina Rica i Grau, Laia Rius i Borrell, Mar Salazar i Raich, Lluís Salvador i Hernandez, Andrea Sanz i Llorente, Marta Tormo i Ratera, Xènia Vilardell i Alonso.

MIPS Fundació Privada és una entitat sense ànim de lucre que té com a principi la reinversió dels resultats generats, i les beques és una de les maneres que tenen de revirtir els beneficis.