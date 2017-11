L´independentisme d´Igualada organitza per diumenge una jornada per a llibertat

El proper diumenge 3 de desembre tindrà lloc una Jornada per la Llibertat a Igualada organitzada per la CUP. A partir de les 10h del matí, a l'Avinguda Gaudí, està prevista la pintada d'un mural en suport als presos polítics i a la República que necessitarà de moltes mans per a fer´-lo possible. El mural, d'uns 400 metres quadrats de dimensió, es farà a l'alçada de la residència Pare Vilaseca, i compta amb el disseny i coordinació artística del col·lectiu de dissenyadors igualadins Gràfica Activa, amb el suport de l'associació professional Igualada=Disseny.

Al migdia, cap a les 14h, tindrà lloc una arrossada solidària a les Cotxeres dels Moixiganguers (plaça Catalunya,1), que comptarà també amb atraccions inflables per als més petits. El dinar es durà a terme a dins les Cotxeres, hi haurà opció vegetariana, i tindrà un cost de 10 euros (menors de 10 anys gratuït), els beneficis del qual es destinaran a la caixa de resistència i a continuar impulsant accions en suport a la República i als presos. Es poden comprar els tiquets al Casal Popular d'Igualada, El Foment, fins dijous al vespre (Rambla Sant Isidre, 14).

La Jornada compta amb el suport i la crida a participar-hi del CDR Igualada, Conca d'Òdena i El Bruc; l'ANC Igualada; Òmnium Anoia, El Casal Popular d'Igualada 'El Foment'; Disseny Igualada i Gràfica Activa; i els Moixiganguers d'Igualada