Igualada dedicarà el Saló de la Infància a la tecnologia

Igualada tindrà durant els dies de Nadal un saló tecnològic. L'espai per a l'entreniment dels nens que es munta cada any a la capital de l'Anoia enguany tindrà com a tema de referència la tecnologia i el futur. L'espai obrirà del 27 de desembre al 4 de gener a l'Escorxador i combinarà espais d'esbarjo amb continguts didàctics al voltant d'aquest eix temàtic

El Saló de la Infància d'Igualada celebra aquest any l'edició número 34. La regidora d'Ensenyament i Joventut, Patrícia Illa, i l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, van presentar la imatge d'aquest any i van avançar les principals novetats.

El departament municipal de Joventut, impulsor del saló, es proposa que sigui un espai d'oci, joc i esbarjo però, alhora, un espai amb continguts didàctics que contribueixin a despertar la curiositat i a desenvolupar el coneixement dels infants.

Els últims anys s'ha celebrat el Saló de les Idees (2012), el Saló Bestial (2013), Un Saló Sonat! (2014) i el Saló dels Xefs (2015) i el Saló del Cinema (2016), i enguany el saló posarà la mirada en el món de la tecnologia. La voluntat, tal com s'ha explicat avui, és animar els nens i nenes de la ciutat a interaccionar amb el seu entorn, explorar, participar i adquirir coneixements en aquest àmbit.

Illa ha destacat diverses propostes d'aquesta edició, sobretot per als infants més grans, com per exemple les activitats de realitat virtual o els jocs de Minecraft. S'ampliarà també l'espai de nadons i es mantindran les activitats que sempre tenen millor acollida, com el rocòdrom, els llits elàstics, la pista d' skate o el circuit de karts, entre molts altres. A més, també com a novetat, els assistents al saló es podran descarregar gratuïtament una nova aplicació per a mòbils que, a banda d'oferir tota la informació relacionada amb el saló, els permetrà participar en un concurs diari.

El cartell d'aquesta edició és obra de Xavier Mula, que, com ja ha fet en les darreres edicions, ha convertit en protagonistes de la imatge els Esmolets. Ara, però, aquests dos personatges, molt estimats pels infants, hi apareixen com a robots. L'il·lustrador igualadí ha volgut representar concretament «els típics robots vintage de joguina per als més petits» i, per posar-hi més èmfasi, ha fet una representació a partir d'un collage amb elements i textures metàl·liques reals, sobre un fons blau amb llums i andròmines.