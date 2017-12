La Generalitat planteja fer 32 quilòmetres del tram Igualada-Vilafranca amb tres carrils

La Generalitat està disposada a convertir 32 dels 36 quilòmetres de l´eix Diagonal, entre Vilafranca i Igualada, en una carretera de 3 carrils, amb trams alternatius de segon carril per poder fer avançaments. Per evitar el xoc frontal s´introdueix una mesura de seguretat que en altres experiències ha tingut bon resultat en la reduccó de víctimes i de la gravetat dels accidents: tot el tram estarà separa per una mitjana central que evitar les col·lisions frontals. El departament de Territori i Sostenibilitat ha explicat que aquests és un projecte per poder començar a executar-se entre finals del 2018 i principis del 2019. En el tram Manresa, amb menys trànsit (al voltant d'uns 10.000 vehicles) tindrà només mesures de seguretat sense ampliar carrils, però.

El projecte de traçat quedarà redactat durant el primer trimestre de 2018, per tal de sotmetre'l a continuació al procés d'informació pública i de tramitació ambiental, segons han explicat a Regió7 fonts del departament de Territori i Sostenibilitat. Es preveu que durant el tercer trimestre de 2018 el projecte de traçat quedi aprovat.

La concessionària de l'eix Diagonal redactarà el projecte constructiu i executarà les obres, amb una inversió estimada en 45 milions d´euros, que finançarà la Generalitat. El termini d'execució previst és de 24 mesos. Els treballs podrien començar entre el 2018 i el 2019 i finalitzar entre el 2020 i el 2021.

La intervenció està justificada tant pel volum de trànsit, que en aquest tram ja està amb unes mitjanes d´entre 15 i 20.000 vehicles cada dia i amb puntes per sobre dels 28.000. Però, també, perquè en els darrers anys no només s´ha incrementat el nombre de vehicles que hi passen, sinó que també ha patit un lamentable creixement el número de víctimes, tant ferits com de morts.