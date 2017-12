Igualada engega la campanya de Nadal amb l´obertura de la pista de gel i l´encesa de llums

Igualada ha iniciat aquest divendres, 1 de desembre, la campanya de Nadal 2017. L'obertura de la pista de gel a la Plaça Cal Font i l'encesa de llums als carrers han servit per donar el tret de sortida a unes setmanes que es presenten amb més de cent propostes de festes, cultura, tradició i comerç, emmarcades totes elles en una campanya que porta per lema "Igualada, els reis del Nadal". Hi destaquen, a banda de la pista de gel, la fira nadalenca al nucli històric, les representacions dels Pastorets, la Festa del Reis o les cantades de nadales, entre moltes altres.

Els encarregats de donar el tret de sortida a les festes i el període comercial han estat l'alcalde, Marc Castells, regidors del consistori encapçalats per la responsable de Comerç, Patrícia Illa, i representants d'entitats comercials i culturals locals, com Fira d'Igualada, Igualada Comerç, Nou Centre d'Igualada o l'Associació de Botiguers del Mercat de la Masuca. Durant l'acte, a la Plaça de l'Ajuntament, Jofe Bardagí i Txell Sust han interpretat una nadala per a tots els assistents.

En aquesta campanya de Nadal, l'Ajuntament ha instal·lat tres mil metres lineals de llums i guarniments als principals eixos comercials i ha distribuït divuit arbres lluminosos i dos avets naturals de grans dimensions als carrers i places de la ciutat.