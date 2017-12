Igualada viurà un Nadal amb més d´un centenar d´activitats

L'Ajuntament d'Igualada ha llançat una nova campanya per a la promoció comercial i de les activitats de les festes nadaleques: «Igualada, els reis del Nadal». La voluntat del govern és que els protagonistes d'aquests des siguin els

ciutadans, les entitats i els comerços de la ciutat. Hi haurà més de 100 activitats que ompliran els carrers del centre de la capital de l'Anoia.

L'eslògan «Igualada, els reis del Nadal» «vol posar en el centre de la campanya a totes aquelles persones anònimes que fan possible el Nadal a Igualada: els nens i les nenes que escriuen la carta als Reis amb il·lusió, l'àvia que prepara els canelons per a tota la família, el botiguer que decora l'aparador, el paradista del mercat de la Masuca... però també en són protagonistes els Pastorets de l'Esbart Igualadí que preparen amb entusiasme les funcions, l'Esmolet i l'Esmoleta que diverteixen els més petits al Saló de la Infància, o la patgessa que conversa amb els nens i nenes abans de donar-los un caramel», han explicat fonts de l'organització. Així, enguany s'ha optat, segons les mateixes fonts, per convertir totes aquestes persones en els protagonistes de la imatge de la campanya de Nadal, una imatge basada en diversos cartells, cada un d'ells centrat en un d'aquests reis del Nadal.

Així mateix, la suma de les diferents proposta preveu que el centre de la ciutat s'ompli de vida amb més d'un centenar activitats que es contemplen a l'agenda de Nadal, des de les més tradicionals fins a les més atrevides. Com a novetat, els igualadins i igualadines podran caminar pel camí dels desitjos, un recorregut pel casc històric de la ciutat format per 2018 espelmes, que els vianants posaran a terra, dins un fanalet de paper, on hi podran escriure els seus desitjos per l'any nou. A aquest paisatge màgic de llum i tranquil·litat l'acompanyarà música en directe, creant un ambient de calma i reflexió.

Enguany també hi haurà pista de gel a la plaça de Cal Font, que enguany ocuparà 350 metres quadrats. Es farà l'habitual Fira de Nadal, coorganitzada per Fira d'Igualada i l'Associació del Barride la Font Vella, que omplirà els carrers del centre històric de la ciutat els caps de setmana i dies festius previs a Nadal amb casetes de fusta i parades amb tot tipus de productes artesans propis d'aquesta època.

Es manté, també, activitats estrella com el Saló de la Infància, aquest any sota el títol El Saló tecnològic, que tindrà lloc del 27 de desembre al 4 de gener a l'Escorxador. La festa dels Reis d'Igualada, una de les més singulars de Catalunya, tornarà a atreure a la ciutat persones d'arreu del país, i tampoc hi faltaran les representacions dels Pastorets a càrrec de l'Esbart Igualadí. A més, Igualada tornarà a mostrar la seva solidaritat amb la Marató de recollida de joguines de la Creu Roja, que es farà dijous dia 22 de desembre a l'entrada principal de l'Ajuntament perquè cap nen es quedi sense joguina la màgica nit de Reis. Totes les persones que hi col·laborin portant una joguina seran obsequiades amb una entrada per la pista de gel de la plaça de Cal Font.

I, a més a més, s'organitzen altres activitats com tallers de cuina o de decoració, concerts, dansa, exposicions, concurs de pessebres, teatre, audicions, bingo, fer cagar el tió, la cantada de nadales, la missa del gall, tallers i activitats per fer en família, i molt més!

L'encesa de la il·luminació nadalenca dels carrers d'Igualada es farà aquest divendres dia 1 de desembre a les 7 de la tarda i tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament. Aquest acte, que donarà el tret de sortida a les activitats nadalenques, consistirà en l'encesa simultània de la il·luminació de Nadal de tota la ciutat, acompanyat de música en directe i on no hi faltarà el gran arbre de Nadal coronant la plaça del consistori.