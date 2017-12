La Generalitat planteja el tram Igualada-Vilafranca amb tres carrils

La Generalitat està disposada a convertir 32 dels 36 quilòmetres de l'eix Diagonal entre Vilafranca i Igualada en una carretera de 3 carrils, amb trams alternatius de segon carril per poder fer avançaments. Per evitar el xoc frontal s'introdueix una mesura de seguretat que en altres experiències ha tingut bon resultat en la reducció del nombre de víctimes i en la gravetat dels accidents: tot el tram estarà separat per una mitgera central que evitar les col·lisions frontals. El departament de Territori i Sostenibilitat ha explicat que aquests és un projecte per poder començar a executar-se entre final del 2018 i principi del 2019. En el tram de Manresa, amb menys trànsit (uns 10.000 vehicles per dia), es prendran mesures de se-nyalització per incrementar la segurat.

El projecte de traçat quedarà redactat durant el primer trimestre del 2018 per tal de sotmetre'l a continuació al procés d'informació pública i de tramitació ambiental, segons han explicat a Regió7 fonts del departament de Territori i Sostenibilitat. Es preveu que durant el tercer trimestre del 2018 el projecte de traçat quedi aprovat.

La concessionària de l'eix Diagonal redactarà el projecte constructiu i executarà les obres, amb una inversió estimada en 45 milions d'euros, que finançarà la Generalitat. El termini d'execució previst és de 24 mesos. Els treballs podrien començar entre el 2018 i el 2019 i finalitzar entre el 2020 i el 2021.

La intervenció està justificada pel volum de trànsit, que en aquest tram ja està amb unes mitjanes d'entre 15 i 20.000 vehicles cada dia i amb puntes per sobre dels 28.000. Però, també, perquè en els darrers anys no només s'ha incrementat el nombre de vehicles que hi passen, sinó que també hi ha hagut un lamentable creixement en el nombre de víctimes, tant de ferits com de morts.

El projecte abraça un tram de 36 quilòmetres, dels quals se n'ampliaran 32, tot aprofitant el corredor actual. En dos trams, que sumen quatre quilòmetres, no és possible formar el nou carril per motius d'espai o per les característiques del terreny. Aquesta configuració 2+1 (dos carrils en un sentit i un en l'altre) «és òptima per a volums de trànsit que poden arribar fins als 40.000 vehicles diaris», segons els responsables tècnics del departament.

Al llarg del recorregut s'aniran alternant de manera equilibrada els trams de dos carrils per tal que els avançaments es puguin fer tant en un sentit de la marxa com en l'altre. Cada 2,5 quilòmetres aproximadament hi haurà canvi de configuració i el projecte ha de deixar pràcticament igual els trams de dos carrils en un sentit i en l'altre.

El departament de Territori no descarta que en el futur s'hagi d'assumir un desdoblament complet, però la intervenció prevista serà compatible amb la transformació en una autovia de 2 carrils com a mínim en cada sentit.

La carretera s'eixamplarà fins assolir una secció de tres carrils de 3,5 metres d'amplada cadascun i dos vorals d'un mínim d'1,5 metres a banda i banda, amb una separació dels sentits de la circulació de dos metres d'amplada. En aquesta franja central s'implantarà una barrera de separació, que tindrà una protecció per als motoristes.

Les xifres de trànsit indiquen que actualment passen al voltant de 10.000 vehicles pel tram Igualada-Manresa. També és un tram de creixement, en percentatge, més que el de Vilafranca, però el departament creu que en aquest cas es pot continuar esperant.