Quatre ferits en l´incendi d´un pis d´Olesa de Montserrat

Els Bombers de la Generalitat van treballar anit en un incendi a una casa d'Olesa de Montserrat amb un ferit greu i tres de menys greus (Baix Llobregat)

Els Bombers de la Generalitat van ser alertats, a les 21.30 hores d´ahir a la nit, d´un incendi en un pis de la Plaça Catalunya, número 7, a Olesa de Montserrat.

Fins al lloc es van desplaçar 6 dotacions dels Bombers (4 camions, l´autoescala i un vehicle lleuger de comandament) que van comprovar que es tractava d´un immoble de planta baixa i dos pisos, amb un habitatge d´uns 70 m2 per planta. L´incendi, que no va causar danys estructurals, va cremar totalment l´habitació del pis de la segona planta que va quedar totalment afectat pel fum. A les 21.59 hores ja es donava el foc per apagat.

Un home de 62 anys va resultar ferit de gravetat amb cremades de 2n grau a la cara i a les mans i va ser evacuat pel SEM (Sistema d´Emergències Mèdiques), que va desplaçar 4 ambulàncies, a l´Hospital de la Vall d´Hebron. Un altre home de 64 anys, menys greu, va ser evacuat a l´Hospital de Martorell, i dos policies locals de 45 i 28 anys, van ser va ser evacuats en estat menys greu a l´Hospital Moisès Broggi. Al lloc també es van desplaçar efectius dels Mossos d´Esquadra.