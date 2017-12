Igualada posa en marxa una lluïda il·luminació i obre la pista de gel

Igualada ja respira els colors de Nadal. Divendres al vespre es van posar en marxar els llums dels carrers, amb una proposta que buca fer lluir la ciutat. Al mateix temps es va posar en marxa un dels atractius de les famílies aquests darrers anys, la pista de gel de la plaça Cal Font. Era el tret de sortida a unes setmanes que es presenten amb més de cent propostes de festes, cultura, tradició i comerç, emmarcades totes elles en una campanya que porta per lema «Igualada, els reis del Nadal».

Hi destaquen, a banda de la pista de gel, la fira nadalenca al nucli històric, les representacions dels Pastorets, la Festa del Reis o les cantades de nadales, entre moltes d'altres. Els encarregats de donar el tret de sortida a les festes i al període comercial han estat l'alcalde, Marc Castells, regidors del consistori encapçalats per la responsable de Comerç, Patrícia Illa, i representants d'entitats comercials i culturals locals, com Fira d'Igualada, Igualada Comerç, Nou Centre d'Igualada o l'Associació de Botiguers del Mercat de la Masuca. Durant l'acte, a la plaça de l'Ajuntament, Jofre Bardagí i Txell Sust han interpretat una nadala per a tots els assistents.

En aquesta campanya de Nadal, l'Ajuntament ha instal·lat tres mil metres lineals de llums i guarniments als principals eixos comercials i ha distribuït divuit arbres lluminosos i dos avets naturals de grans dimensions als car-rers i places de la ciutat.