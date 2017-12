La Generalitat farà l´ampliació d´un institut d´Olesa prevista des de la seva construcció

El departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha donat llum verd a tirar endavant l'ampliació de l'institut Creu de Saba d'Olesa de Montserrat. El mes de juny, el departament d'Ensenyament ja s'havia compromès amb l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat a estudiar l'ampliació i analitzar la petició que li arribava de manera insistent des d'aquesta població del Baix Llobregat Nord.

Després d'una visita recent de representants de la Generalitat, el director general de Centres Públics, el manresà Antoni Massegú, ha fet l'anunci oficial a l'alcaldessa, Pilar Puimedon, i el director del Creu de Saba, Àlex Sala. De moment no hi ha data fixada per començar l'ampliació però Massegú va afirmar que la voluntat és fer-ho «al més aviat possible», segons que publicava ahir el web municipal.

L'ampliació serà de sis aules (quatre aules de batxillerat i dues de reforç), un laboratori, una aula de dibuix i un taller. El director de l'institut Creu de Saba havia reclamat en altres moments que es finalitzessin les obres, ja que aquest és un edifici que havia quedat inacabat. L'espai per construir aquestes sis aules hi és des del primer dia, però en el moment de la inauguració s'havia desestimat.

La reclamació que hi ha hagut per fer les obres ara anunciades ha fet que la direcció i els pares hagin anat plegats a l'hora de reclamar les millores.

Sala va rebre la notícia del vistiplau de l'ampliació amb «molta satisfacció», segons es recull en la informació del web municipal, ja que aquest compromís en ferm suposa no només finalitzar les obres del centre, sinó també solucionar el problema que suposa que els mòduls prefabricats, si bé estan plenament dotats, no tenen els metres quadrats que hauria de tenir una aula.

El centre públic va començar a funcionar el curs 2007-2008, plantejat com un centre d'educació secundària obligatòria de tres línies, tot i que era prevista l'ampliació de l'edifici per poder impartir ensenyaments de batxillerat. Posteriorment s'hi va afegir el batxillerat però l'ampliació no es va arribar a fer, fet pel qual aquests estudis s'imparteixen en barracons.

Ajuntament i institut, però, no han deixat de reclamar que la Generalitat enllesteixi l'edifici. Ara, el departament d'Ensenyament ha donat llum verd a l'ampliació tot i que, com dèiem, sense cap data fixada per al desenvolupament del projecte. Es preveu que el proper curs, l'alumnat de batxillerat del Creu de Saba hagi de continuar fent les classes en barracons.

En la visita a Olesa, el director general, Antoni Massegú, va estar acompanyat de la directora de Serveis Territorials, Núria Vallduriola; la directora adjunta, Carme López; i la inspectora de zona, Eulàlia Casanovas, i l'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon.