Igualada aixeca els cartells contra la decisió del jutge del suprem de mantenir a presó Junqueras, Forn i els Jordis

Unes 500 persones es van reunir anit a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada reclamant que també siguin alliberats el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, el conseller Joaquin Forn, i qui era el president de l'ANC, Jordi Sánchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart.

A la plaça de l'Ajuntament, aquestes dies ja ocupada per les casetes de la fira de Nadal, s'hi han reunit unes 500 persones que han clamat contra la decisió del jutge Larena del Tribunal Suprem.

La bona notícia de la llibertat condicionada per la major part dels consellers empresonars, constractava ahir amb el sentiment d'injustícia per mantenir la presó per a Junqueres, Forn i els Jordis i la incomprensió davant la literalitat del contingut de la resolució judicial. La mobilització anoienca convocada a primera hora de la tarda ha acabat amb música.