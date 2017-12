Igualada posa en marxa un servei d´acompanyament telefònic a les persones grans que viure soles

Més de 1.200 persones majors de 75 anys viuen soles a Igualada. La ciutat té una iniciativa solidària per vetllar per aquest col3lectiu, el projecte Radars, que ara es proposa intensificar la feina a través de donar suport a aquestes persones telefònicament, Cinc voluntaris s'han posat a treballar darrerement fent trucades a aquestes persones que encaren la vellesa sense companyia a l'habitatge. En les converses s'interessen pel seu estat, els ofereixen companyia i els informen d'activitats de la població per si hi volen participar.

Radars ha engegat aquesta plataforma de seguiment telefònic a les persones grans i busca nous voluntaris per ampliar el cercle d'atenció.. Cinc voluntaris fan acompanyament setmanal mitjançant una conversa per telèfon a les persones adherides a la iniciativa, els donen suport, els faciliten informació sobre recursos i actes que es fan a la ciutat i, a més, poden detectar possibles necessitats.

Radars és un projecte que va néixer amb la voluntat de combatre la solitud no volguda i l´aïllament de les persones grans que viuen soles. Des de l´any 2016, l´Ajuntament d´Igualada, amb la col·laboració de l´Ajuntament de Barcelona, ha implementat el projecte a la ciutat seguint un objectiu clar, com és que aquestes persones puguin continuar vivint a la seva llar amb la complicitat del seu entorn habitual, format per

veïns, veïnes, comerciants, professionals i serveis vinculats a la capital de l´Anoia i que funciona com una xarxa de prevenció.

Nous voluntaris de suport

A Igualada hi ha més de 1.200 llars on hi viuen persones soles de més de 75 anys i l´objectiu de Radars és posar tots el mitjans per arribar al major nombre possible de persones que conviuen amb aquesta solitud no volguda. Si s´està interessat a col·laborar en el projecte Radars es pot fer a través del telèfon 630 929 885 o escrivint a radars@aj-igualada.net. Radars està coordinat per l´Oficina d´Inclusió, ubicada a l´Espai Cívic Centre i el voluntariat està liderat per la Fundació Sociocultural Atlas conjuntament amb l´equip tècnic del projecte.