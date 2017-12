Un bon minyó que els nens trien per ser Sant Nicolau

Un nen « respectuós, generós, amable, responsable, sincer, que no diu mentides, que és amic de tots, que sap guanyar i sap perdre» és el rei per un dia de l´Escola Mowgli d´Igualada, és el seu Sant Nicolau, el jove que regna en el dia en que l'escola anuncia la proximitat de les festes de Nadal.

La baixada de l´Escola Mowgli d´Igualada, plena de nens, de pares, d´avis, de tiets i d´algun exalumne, ha acollit avui al matí per 56é any consecutiu la celebració de la festa de Sant Nicolau, el patró dels infants. Una festa que, segons la tutora del grup de 5è (els mowglis), Gemma Parera, "els nens i nenes de l´escola esperen amb neguit perquè els anuncia l´arribada del nadal". Aquest any, l´alumne escollit per representar el personatge ha estat Miquel Sierra, de cinquè de primària. Seleccionat en una votació per part dels seus vint-i-tres companys de classe, per complir amb els valors humans que descriuen la figura de Sant Nicolau.

L´acte ha començat a les 9 h amb l´arribada de Miquel Sierra a l´escola a cavall i vestit de bisbe en record de Sant Nicolau. Allà l´esperaven tots els alumnes, de p1 fins a 6è, tot cantant la cançó del Virolet Sant Pere. Sant Nicolau ha saludat a tothom donant tres voltes al pati i ha baixat del cavall. Tot seguit s´ha dirigit al menjador de l´escola on els seus companys de 5è han explicat a totes les classes, començant pels més petits, qui és Sant Nicolau i la importància que té per la comunitat Mowgli aquest personatge, i on Sierra ha pronunciat el seu discurs. Un parlament concís que ha captat l´atenció de tots els nens i nenes i que no ha suscitat moltes preguntes, però sí que ha animat als més petits a cantar cançons al patró dels nens. Nicolau ha atorgat a cada grup un cistell ple de mandarines i panses per esmorzar i un calendari del 2018 amb fotos i frases representatives dels valors de la festivitat que avui celebren.

A la segona part de la festa, els mowglis han representat l´obra de la llegenda dels Tres petits infants, també anomenada cantata de Sant Nicolau composta pel mestre Joan Llongueras. Ha constat de set cançons, cadascuna d´elles s´ha tractat de diferent manera. Han cantat, interpretat, recitat, inclús han fet un ball de bastons. Però, el més important, és que han fet gaudir a tota l´escola de la tradicional festa de Sant Nicolau.

.